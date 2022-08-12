https://ria.ru/20220812/diplomatiya-1809224525.html

Москва ответит на высылку дипломата из Черногории, заявили в МИД

Москва ответит на высылку дипломата из Черногории, заявили в МИД - РИА Новости, 12.08.2022

Москва ответит на высылку дипломата из Черногории, заявили в МИД

Россия даст соответствующий ответ на объявление Черногорией persona non grata российского дипломата, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:57

2022-08-12T16:57

2022-08-12T17:12

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на объявление Черногорией persona non grata российского дипломата, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220812/posolstvo-1809224135.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, черногория