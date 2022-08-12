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Москва ответит на высылку дипломата из Черногории, заявили в МИД - РИА Новости, 12.08.2022
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Москва ответит на высылку дипломата из Черногории, заявили в МИД
Москва ответит на высылку дипломата из Черногории, заявили в МИД - РИА Новости, 12.08.2022
Москва ответит на высылку дипломата из Черногории, заявили в МИД
Россия даст соответствующий ответ на объявление Черногорией persona non grata российского дипломата, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:57
2022-08-12T17:12
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черногория
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на объявление Черногорией persona non grata российского дипломата, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.
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в мире, россия, черногория
В мире, Россия, Черногория
16:57 12.08.2022 (обновлено: 17:12 12.08.2022)
 
Москва ответит на высылку дипломата из Черногории, заявили в МИД

МИД: Москва даст ответ на объявление Черногорией российского дипломата персоной нон грата

© Flickr / oliverdФлаг Черногории
Флаг Черногории - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Flickr / oliverd
Флаг Черногории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на объявление Черногорией persona non grata российского дипломата, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.
Виды Черногории - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
16:56
Черногория объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата
 
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