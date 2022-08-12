https://ria.ru/20220812/diplomatiya-1809224525.html
Москва ответит на высылку дипломата из Черногории, заявили в МИД
Москва ответит на высылку дипломата из Черногории, заявили в МИД - РИА Новости, 12.08.2022
Москва ответит на высылку дипломата из Черногории, заявили в МИД
Россия даст соответствующий ответ на объявление Черногорией persona non grata российского дипломата, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:57
2022-08-12T16:57
2022-08-12T17:12
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россия
черногория
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на объявление Черногорией persona non grata российского дипломата, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220812/posolstvo-1809224135.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черногория
В мире, Россия, Черногория
16:57 12.08.2022 (обновлено: 17:12 12.08.2022)
Москва ответит на высылку дипломата из Черногории, заявили в МИД
МИД: Москва даст ответ на объявление Черногорией российского дипломата персоной нон грата