https://ria.ru/20220812/chartery-1809087880.html

Чартерную авиапрограмму могут распространить на ж/д транспорт

Чартерную авиапрограмму могут распространить на ж/д транспорт - РИА Новости, 12.08.2022

Чартерную авиапрограмму могут распространить на ж/д транспорт

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручит министерству транспорта РФ, РЖД и Ростуризму изучить идею распространить действующую внутреннюю чартерную... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:35

2022-08-12T11:35

2022-08-12T11:49

туризм

горно-алтайск

ржд

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туризм

новости - туризм

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручит министерству транспорта РФ, РЖД и Ростуризму изучить идею распространить действующую внутреннюю чартерную авиапрограмму на путешествия железнодорожным транспортом.С соответствующим вопросом к Мишустину во время совещания по туризму в Горно-Алтайске обратилась гендиректор санаторно-курортной компании "Машук Аква-Терм" Ольга Акимова."Запуск программы чартерных перевозок в стране совершенно по-другому дал возможность формировать те самые пакетные туры и возможности привлечения людей в самые заповедные места нашей страны", - ответил Мишустин.Глава правительства подчеркнул, что на данную программу в трехлетнем бюджете предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей ежегодно."Что касается железнодорожных перевозок - идея очень интересная. Я поручу министру транспорта вместе с РЖД и Зариной Валерьевной (Догузовой - главой Ростуризма - ред.) посмотреть, как мы можем проработать этот механизм. Потому что это тоже, мне кажется, очень важно. Особенно, когда человек добирается до аэропорта, а потом дальше его нужно везти до, соответственно, точки", - сказал Мишустин.Он добавил, что это будет актуально, когда человек прилетает в аэропорт, но ему нужно ехать дальше до конечной точки своего путешествия.Мишустин отметил, что запуск чартерной авиапрограммы по России дал возможность "совершенно по-другому" сформировать пакетные туры и сделал возможными путешествия в самые заповедные места страны. На эти цели в трехлетнем бюджете предусмотрено более 1 миллиарда рублей, обратил внимание премьер."Маршруты очень популярные", - подчеркнул он. Чартерные рейсы в числе других направлений выполняются на Алтай, впервые этим летом они стартовали на Камчатку и на Кавказ, перечислил Мишустин.Идея чартерной программы заключается в формировании удобных туров под ключ, стоимость которых в полтора - два раза дешевле рыночной, объясняли ранее в Ростуризме. Ведомство субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, что делает чартеры доступнее по цене для туриста и выгоднее туроператору. Глава Ростуризма отмечала, что в чартерной программе представлены практически все федеральные округа РФ, в дальнейшем ее расширят.

https://ria.ru/20220812/turizm-1809086431.html

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горно-алтайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горно-алтайск, ржд, федеральное агентство по туризму (ростуризм), михаил мишустин, туризм, новости - туризм