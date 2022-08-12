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Wizz Air предоставила украинцам сто тысяч бесплатных билетов в страны ЕС - РИА Новости, 12.08.2022
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Туризм
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Wizz Air предоставила украинцам сто тысяч бесплатных билетов в страны ЕС
Wizz Air предоставила украинцам сто тысяч бесплатных билетов в страны ЕС - РИА Новости, 12.08.2022
Wizz Air предоставила украинцам сто тысяч бесплатных билетов в страны ЕС
Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает украинцам 100 тысяч бесплатных билетов на поездки по странам Европы, сообщает издание "УНН". РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:24
2022-08-12T13:54
в мире
wizz air
евросоюз
украина
венгрия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает украинцам 100 тысяч бесплатных билетов на поездки по странам Европы, сообщает издание "УНН"."В этот раз компания (Wizz Air – ред.) выделила 100 тысяч билетов. Бронирование билетов уже открыто и продлится до 8 декабря. Украинцы смогут забронировать рейсы более чем на 800 направлений при наличии загранпаспорта и международного сертификата вакцинации от COVID-19", - сообщает издание "УНН".По информации издания, в доступные направления будут включать полеты из/в Европу, Соединенное Королевство и Грузию.Начавшая летать в Россию в декабре 2021 года авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi прекратила полеты в Москву и Краснодар 27 февраля в связи с событиями на Украине.
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в мире, wizz air, евросоюз, украина, венгрия, новости - туризм
В мире, Wizz Air, Евросоюз, Украина, Венгрия, Туризм, Новости - Туризм
13:24 12.08.2022 (обновлено: 13:54 12.08.2022)
 
Wizz Air предоставила украинцам сто тысяч бесплатных билетов в страны ЕС

Лоукостер Wizz Air предоставил украинцам сто тысяч бесплатных билетов в страны ЕС

CC BY-SA 2.0 / ERIC SALARD / A320-232 WIZZ AIRСамолет авиакомпании Wizz Air
Самолет авиакомпании Wizz Air - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
CC BY-SA 2.0 / ERIC SALARD / A320-232 WIZZ AIR
Самолет авиакомпании Wizz Air. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает украинцам 100 тысяч бесплатных билетов на поездки по странам Европы, сообщает издание "УНН".
"В этот раз компания (Wizz Air – ред.) выделила 100 тысяч билетов. Бронирование билетов уже открыто и продлится до 8 декабря. Украинцы смогут забронировать рейсы более чем на 800 направлений при наличии загранпаспорта и международного сертификата вакцинации от COVID-19", - сообщает издание "УНН".
По информации издания, в доступные направления будут включать полеты из/в Европу, Соединенное Королевство и Грузию.
Начавшая летать в Россию в декабре 2021 года авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi прекратила полеты в Москву и Краснодар 27 февраля в связи с событиями на Украине.
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