https://ria.ru/20220812/bilety-1809137173.html

Wizz Air предоставила украинцам сто тысяч бесплатных билетов в страны ЕС

Wizz Air предоставила украинцам сто тысяч бесплатных билетов в страны ЕС - РИА Новости, 12.08.2022

Wizz Air предоставила украинцам сто тысяч бесплатных билетов в страны ЕС

Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает украинцам 100 тысяч бесплатных билетов на поездки по странам Европы, сообщает издание "УНН". РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:24

2022-08-12T13:24

2022-08-12T13:54

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает украинцам 100 тысяч бесплатных билетов на поездки по странам Европы, сообщает издание "УНН"."В этот раз компания (Wizz Air – ред.) выделила 100 тысяч билетов. Бронирование билетов уже открыто и продлится до 8 декабря. Украинцы смогут забронировать рейсы более чем на 800 направлений при наличии загранпаспорта и международного сертификата вакцинации от COVID-19", - сообщает издание "УНН".По информации издания, в доступные направления будут включать полеты из/в Европу, Соединенное Королевство и Грузию.Начавшая летать в Россию в декабре 2021 года авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi прекратила полеты в Москву и Краснодар 27 февраля в связи с событиями на Украине.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, wizz air, евросоюз, украина, венгрия, новости - туризм