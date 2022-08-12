https://ria.ru/20220812/bilety-1809137173.html
Wizz Air предоставила украинцам сто тысяч бесплатных билетов в страны ЕС
Wizz Air предоставила украинцам сто тысяч бесплатных билетов в страны ЕС - РИА Новости, 12.08.2022
Wizz Air предоставила украинцам сто тысяч бесплатных билетов в страны ЕС
Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает украинцам 100 тысяч бесплатных билетов на поездки по странам Европы, сообщает издание "УНН". РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:24
2022-08-12T13:24
2022-08-12T13:54
в мире
wizz air
евросоюз
украина
венгрия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150673/49/1506734908_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_1264b1d6b7c97d6785f3b0cf1278aba7.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает украинцам 100 тысяч бесплатных билетов на поездки по странам Европы, сообщает издание "УНН"."В этот раз компания (Wizz Air – ред.) выделила 100 тысяч билетов. Бронирование билетов уже открыто и продлится до 8 декабря. Украинцы смогут забронировать рейсы более чем на 800 направлений при наличии загранпаспорта и международного сертификата вакцинации от COVID-19", - сообщает издание "УНН".По информации издания, в доступные направления будут включать полеты из/в Европу, Соединенное Королевство и Грузию.Начавшая летать в Россию в декабре 2021 года авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi прекратила полеты в Москву и Краснодар 27 февраля в связи с событиями на Украине.
https://ria.ru/20220803/bezhentsy-1807067815.html
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150673/49/1506734908_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_5216a2f5f4e160ca155a3be00ada5213.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, wizz air, евросоюз, украина, венгрия, новости - туризм
В мире, Wizz Air, Евросоюз, Украина, Венгрия, Туризм, Новости - Туризм
13:24 12.08.2022 (обновлено: 13:54 12.08.2022)
Wizz Air предоставила украинцам сто тысяч бесплатных билетов в страны ЕС
Лоукостер Wizz Air предоставил украинцам сто тысяч бесплатных билетов в страны ЕС