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Байден проводит отпуск в особняке донора демократов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2022
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Байден проводит отпуск в особняке донора демократов, пишут СМИ
Байден проводит отпуск в особняке донора демократов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2022
Байден проводит отпуск в особняке донора демократов, пишут СМИ
Президент США Джо Байден проводит свой отпуск с семьей на острове Киауа в Южной Каролине в особняке с выходом к океану, принадлежащем давнему донору... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:49
2022-08-12T16:49
в мире
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сша
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит свой отпуск с семьей на острове Киауа в Южной Каролине в особняке с выходом к океану, принадлежащем давнему донору Демократической партии, пишет газета Daily Mail.Накануне сообщалось, что в среду днем Байден, его супруга Джилл, сын Хантер с супругой Мелиссой Коэн и внук Бо вылетели на президентском самолете с военной базы Эндрюс в портовый город Чарлстон, рядом с которым расположен остров Киауа.По данным газеты, дом, в котором остается семья Байдена, в том числе его фигурировавший в различных скандальных сообщениях сын Хантер, принадлежит состоятельной вдове бизнесмена Джеймса Олвина Марии. Отмечается, что это не первый раз, когда семья президента США остается в этом особняке стоимостью 20 миллионов долларов - с 2009 года они неоднократно отдыхали в этом доме. И, как отмечают СМИ, за свое пребывание там Байдены не платят.Как долго семья президента США пробудет на острове, неизвестно, однако ограничения на полеты над его территорией введены там до вторника.Свой предыдущий летний отпуск действующий президент США не смог полноценно провести из-за голосования в конгрессе, вывода американских войск из Афганистана, а также всплеска пандемии коронавируса. Текущей поездке предшествовала продолжительная болезнь Байдена, который две недели назад заразился коронавирусом, после чего поправился, но затем снова сдал положительный тест. В среду, несмотря на отрицательный тест, Байден неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля - при этом продолжая заверять общественность, что чувствует себя хорошо.
https://ria.ru/20220811/bayden-1808894698.html
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
16:49 12.08.2022
 
Байден проводит отпуск в особняке донора демократов, пишут СМИ

Daily Mail: президент США Байден проводит отпуск в особняке донора Демократической партии

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину
Президент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден проводит свой отпуск с семьей на острове Киауа в Южной Каролине в особняке с выходом к океану, принадлежащем давнему донору Демократической партии, пишет газета Daily Mail.
Накануне сообщалось, что в среду днем Байден, его супруга Джилл, сын Хантер с супругой Мелиссой Коэн и внук Бо вылетели на президентском самолете с военной базы Эндрюс в портовый город Чарлстон, рядом с которым расположен остров Киауа.
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По данным газеты, дом, в котором остается семья Байдена, в том числе его фигурировавший в различных скандальных сообщениях сын Хантер, принадлежит состоятельной вдове бизнесмена Джеймса Олвина Марии. Отмечается, что это не первый раз, когда семья президента США остается в этом особняке стоимостью 20 миллионов долларов - с 2009 года они неоднократно отдыхали в этом доме. И, как отмечают СМИ, за свое пребывание там Байдены не платят.
Как долго семья президента США пробудет на острове, неизвестно, однако ограничения на полеты над его территорией введены там до вторника.
Свой предыдущий летний отпуск действующий президент США не смог полноценно провести из-за голосования в конгрессе, вывода американских войск из Афганистана, а также всплеска пандемии коронавируса. Текущей поездке предшествовала продолжительная болезнь Байдена, который две недели назад заразился коронавирусом, после чего поправился, но затем снова сдал положительный тест. В среду, несмотря на отрицательный тест, Байден неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля - при этом продолжая заверять общественность, что чувствует себя хорошо.
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