https://ria.ru/20220812/batalon-1809124818.html

Состав 23-го украинского батальона самовольно оставил боевые позиции

Состав 23-го украинского батальона самовольно оставил боевые позиции - РИА Новости, 12.08.2022

Состав 23-го украинского батальона самовольно оставил боевые позиции

Личный состав 23-го батальона этой бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и отправился в тыловые районы, следует из сводки Министерства... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:54

2022-08-12T12:54

2022-08-12T13:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Личный состав 23-го батальона этой бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и отправился в тыловые районы, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в пятницу.Высокоточные удары Воздушно-космических сил России вывели из строя более 70% живой силы 56-й мотопехотной бригады украинских военных, также указывается в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)