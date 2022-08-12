https://ria.ru/20220812/batalon-1809124818.html
Состав 23-го украинского батальона самовольно оставил боевые позиции
Состав 23-го украинского батальона самовольно оставил боевые позиции - РИА Новости, 12.08.2022
Состав 23-го украинского батальона самовольно оставил боевые позиции
Личный состав 23-го батальона этой бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и отправился в тыловые районы, следует из сводки Министерства... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:54
2022-08-12T12:54
2022-08-12T13:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Личный состав 23-го батальона этой бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и отправился в тыловые районы, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в пятницу.Высокоточные удары Воздушно-космических сил России вывели из строя более 70% живой силы 56-й мотопехотной бригады украинских военных, также указывается в сводке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:54 12.08.2022 (обновлено: 13:18 12.08.2022)
Состав 23-го украинского батальона самовольно оставил боевые позиции
Минобороны: состав 23-го батальона ВСУ самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыл