https://ria.ru/20220812/banki-1809058334.html

Минфин США призвали ввести санкции против российских частных банков

Минфин США призвали ввести санкции против российских частных банков - РИА Новости, 12.08.2022

Минфин США призвали ввести санкции против российских частных банков

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что передала минфину США запрос с призывом внести в американские санкционные списки все частные российские банки. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T09:21

2022-08-12T09:21

2022-08-12T09:21

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что передала минфину США запрос с призывом внести в американские санкционные списки все частные российские банки."Украина призывает администрацию президента (США) Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков", - приводит агентство Блумберг слова посла.Как сообщила Маркарова в интервью агентству, Киев хочет, чтобы США добавляли пару банков в неделю в свой санкционный список.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

https://ria.ru/20220811/evrosoyuz-1808563626.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина, россия