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Минфин США призвали ввести санкции против российских частных банков - РИА Новости, 12.08.2022
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Минфин США призвали ввести санкции против российских частных банков
Минфин США призвали ввести санкции против российских частных банков - РИА Новости, 12.08.2022
Минфин США призвали ввести санкции против российских частных банков
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что передала минфину США запрос с призывом внести в американские санкционные списки все частные российские банки. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:21
2022-08-12T09:21
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что передала минфину США запрос с призывом внести в американские санкционные списки все частные российские банки."Украина призывает администрацию президента (США) Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков", - приводит агентство Блумберг слова посла.Как сообщила Маркарова в интервью агентству, Киев хочет, чтобы США добавляли пару банков в неделю в свой санкционный список.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
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в мире, сша, украина, россия
В мире, США, Украина, Россия
09:21 12.08.2022
 
Минфин США призвали ввести санкции против российских частных банков

Посол Украины Маркарова призвала Минфин США ввести санкции против частных банков России

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что передала минфину США запрос с призывом внести в американские санкционные списки все частные российские банки.
"Украина призывает администрацию президента (США) Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков", - приводит агентство Блумберг слова посла.
Как сообщила Маркарова в интервью агентству, Киев хочет, чтобы США добавляли пару банков в неделю в свой санкционный список.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
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