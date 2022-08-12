https://ria.ru/20220812/banki-1809058334.html
Минфин США призвали ввести санкции против российских частных банков
Минфин США призвали ввести санкции против российских частных банков - РИА Новости, 12.08.2022
Минфин США призвали ввести санкции против российских частных банков
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что передала минфину США запрос с призывом внести в американские санкционные списки все частные российские банки. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:21
2022-08-12T09:21
2022-08-12T09:21
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что передала минфину США запрос с призывом внести в американские санкционные списки все частные российские банки."Украина призывает администрацию президента (США) Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков", - приводит агентство Блумберг слова посла.Как сообщила Маркарова в интервью агентству, Киев хочет, чтобы США добавляли пару банков в неделю в свой санкционный список.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия
В мире, США, Украина, Россия
Минфин США призвали ввести санкции против российских частных банков
Посол Украины Маркарова призвала Минфин США ввести санкции против частных банков России