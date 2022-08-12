https://ria.ru/20220812/bank-1809054151.html

ЦБ отозвал лицензию у Кросна-банка

ЦБ отозвал лицензию у Кросна-банка - РИА Новости, 12.08.2022

ЦБ отозвал лицензию у Кросна-банка

Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского Кросна-банка, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T08:49

2022-08-12T08:49

2022-08-12T12:47

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_2dd27f94f8afaa0f1ca61c6262da76a0.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского Кросна-банка, говорится в сообщении регулятора.Отмечается, что эта кредитная организация занимала 290 место по величине активов в России.В ЦБ пояснили, что Кросна-банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности, а также нормативные акты регулятора. В течение последнего года ему неоднократно запрещали проводить отдельные операции.Кроме того, банк нарушал антиотмывочное законодательство и законы о противодействии финансированию терроризма, а также выводил деньги за рубеж.Регулятор неоднократно требовал от Кросна-банка адекватно оценивать принимаемые риски.Теперь в банке будет работать временная администрация ЦБ. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.В Банке России напомнили, что Кросна-банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут их деньги в размере всего остатка средств, включая проценты, но не более 1,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220810/tsb-1808729575.html

https://ria.ru/20220211/bank-1772196138.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)