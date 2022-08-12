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ЦБ отозвал лицензию у Кросна-банка - РИА Новости, 12.08.2022
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ЦБ отозвал лицензию у Кросна-банка
ЦБ отозвал лицензию у Кросна-банка - РИА Новости, 12.08.2022
ЦБ отозвал лицензию у Кросна-банка
Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского Кросна-банка, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T08:49
2022-08-12T12:47
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского Кросна-банка, говорится в сообщении регулятора.Отмечается, что эта кредитная организация занимала 290 место по величине активов в России.В ЦБ пояснили, что Кросна-банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности, а также нормативные акты регулятора. В течение последнего года ему неоднократно запрещали проводить отдельные операции.Кроме того, банк нарушал антиотмывочное законодательство и законы о противодействии финансированию терроризма, а также выводил деньги за рубеж.Регулятор неоднократно требовал от Кросна-банка адекватно оценивать принимаемые риски.Теперь в банке будет работать временная администрация ЦБ. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.В Банке России напомнили, что Кросна-банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут их деньги в размере всего остатка средств, включая проценты, но не более 1,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220810/tsb-1808729575.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
08:49 12.08.2022 (обновлено: 12:47 12.08.2022)
 
ЦБ отозвал лицензию у Кросна-банка

ЦБ с 12 августа отозвал лицензию у Кросна-банка

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского Кросна-банка, говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что эта кредитная организация занимала 290 место по величине активов в России.
В ЦБ пояснили, что Кросна-банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности, а также нормативные акты регулятора. В течение последнего года ему неоднократно запрещали проводить отдельные операции.
Кроме того, банк нарушал антиотмывочное законодательство и законы о противодействии финансированию терроризма, а также выводил деньги за рубеж.
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Регулятор неоднократно требовал от Кросна-банка адекватно оценивать принимаемые риски.

"При этом кредитная организация совершала операции (сделки. — Прим. ред.), обеспечивающие искусственное поддержание величины капитала для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности", — указано в релизе.

Теперь в банке будет работать временная администрация ЦБ. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
В Банке России напомнили, что Кросна-банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут их деньги в размере всего остатка средств, включая проценты, но не более 1,4 миллиона рублей.
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