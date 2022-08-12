13:04 12.08.2022 (обновлено: 16:23 12.08.2022)
Боевики "Айдара" обстреляли детский сад на подконтрольной Киеву территории
Боевики "Айдара" обстреляли детский сад в подконтрольном Киеву поселении Нью-Йорк
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Боевики украинского националистического батальона "Айдар" прямой наводкой обстреляли детский сад "Золотая рыбка", расположенный в подконтрольном Киеву поселении Нью-Йорк на Авдеевском направлении под Донецком, передает корреспондент РИА Новости.
Разведка 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики установила, что 13 июля националисты пытались занять помещения детсада и организовать там свой опорный пункт. Местные жители не позволили им этого сделать. В наказание за неповиновение боевики подогнали к детскому садику свой танк и обстреляли здание из главного калибра.
В силу того, что и детсад, и поселение Нью-Йорк сейчас находятся на территориях, подконтрольных киевскому режиму, данными о жертвах в результате этого преступления разведка 9-го полка Народной милиции ДНР сейчас не располагает.
Под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем вооруженных формирований Украины: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм Марьинки и Красногоровки. В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуацию в Песках успешно контролируют подразделения России и ДНР, "не давая поднять головы бандформированиям Украины".
Боевиков "Айдара" неоднократно обвиняли в различных преступлениях: в начале августа Минобороны России сообщало, что в Кобеляках в Полтавской области "айдаровцы" заняли здание районной больницы, выгнав оттуда всех больных "независимо от состояния их здоровья", а в июле националисты из "Айдара" оборудовали казармы и огневые точки в поликлинике в Зализном в ДНР.
Помимо этого, по многочисленным сообщениям Минобороны, именно из националистических батальонов Украина формирует так называемые заградительные отряды, которые выставляются за позициями украинских войск для пресечения дезертирства и бегства.