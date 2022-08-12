https://ria.ru/20220812/aydar-1809129322.html

Боевики "Айдара" обстреляли детский сад на подконтрольной Киеву территории

Боевики "Айдара" обстреляли детский сад на подконтрольной Киеву территории - РИА Новости, 12.08.2022

Боевики "Айдара" обстреляли детский сад на подконтрольной Киеву территории

Боевики украинского националистического батальона "Айдар" прямой наводкой обстреляли детский сад "Золотая рыбка", расположенный в подконтрольном Киеву поселении РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:04

2022-08-12T13:04

2022-08-12T16:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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россия

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ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Боевики украинского националистического батальона "Айдар" прямой наводкой обстреляли детский сад "Золотая рыбка", расположенный в подконтрольном Киеву поселении Нью-Йорк на Авдеевском направлении под Донецком, передает корреспондент РИА Новости.Разведка 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики установила, что 13 июля националисты пытались занять помещения детсада и организовать там свой опорный пункт. Местные жители не позволили им этого сделать. В наказание за неповиновение боевики подогнали к детскому садику свой танк и обстреляли здание из главного калибра.В силу того, что и детсад, и поселение Нью-Йорк сейчас находятся на территориях, подконтрольных киевскому режиму, данными о жертвах в результате этого преступления разведка 9-го полка Народной милиции ДНР сейчас не располагает.Под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем вооруженных формирований Украины: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм Марьинки и Красногоровки. В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуацию в Песках успешно контролируют подразделения России и ДНР, "не давая поднять головы бандформированиям Украины".Боевиков "Айдара" неоднократно обвиняли в различных преступлениях: в начале августа Минобороны России сообщало, что в Кобеляках в Полтавской области "айдаровцы" заняли здание районной больницы, выгнав оттуда всех больных "независимо от состояния их здоровья", а в июле националисты из "Айдара" оборудовали казармы и огневые точки в поликлинике в Зализном в ДНР.Помимо этого, по многочисленным сообщениям Минобороны, именно из националистических батальонов Украина формирует так называемые заградительные отряды, которые выставляются за позициями украинских войск для пресечения дезертирства и бегства.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

https://ria.ru/20220712/aydar-1801933017.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, украина, батальон "айдар", в мире, рамзан кадыров, россия