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Боевики "Айдара" обстреляли детский сад на подконтрольной Киеву территории - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/aydar-1809129322.html
Боевики "Айдара" обстреляли детский сад на подконтрольной Киеву территории
Боевики "Айдара" обстреляли детский сад на подконтрольной Киеву территории - РИА Новости, 12.08.2022
Боевики "Айдара" обстреляли детский сад на подконтрольной Киеву территории
Боевики украинского националистического батальона "Айдар" прямой наводкой обстреляли детский сад "Золотая рыбка", расположенный в подконтрольном Киеву поселении РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:04
2022-08-12T16:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
батальон "айдар"
в мире
рамзан кадыров
россия
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ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Боевики украинского националистического батальона "Айдар" прямой наводкой обстреляли детский сад "Золотая рыбка", расположенный в подконтрольном Киеву поселении Нью-Йорк на Авдеевском направлении под Донецком, передает корреспондент РИА Новости.Разведка 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики установила, что 13 июля националисты пытались занять помещения детсада и организовать там свой опорный пункт. Местные жители не позволили им этого сделать. В наказание за неповиновение боевики подогнали к детскому садику свой танк и обстреляли здание из главного калибра.В силу того, что и детсад, и поселение Нью-Йорк сейчас находятся на территориях, подконтрольных киевскому режиму, данными о жертвах в результате этого преступления разведка 9-го полка Народной милиции ДНР сейчас не располагает.Под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем вооруженных формирований Украины: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм Марьинки и Красногоровки. В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуацию в Песках успешно контролируют подразделения России и ДНР, "не давая поднять головы бандформированиям Украины".Боевиков "Айдара" неоднократно обвиняли в различных преступлениях: в начале августа Минобороны России сообщало, что в Кобеляках в Полтавской области "айдаровцы" заняли здание районной больницы, выгнав оттуда всех больных "независимо от состояния их здоровья", а в июле националисты из "Айдара" оборудовали казармы и огневые точки в поликлинике в Зализном в ДНР.Помимо этого, по многочисленным сообщениям Минобороны, именно из националистических батальонов Украина формирует так называемые заградительные отряды, которые выставляются за позициями украинских войск для пресечения дезертирства и бегства.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
https://ria.ru/20220712/aydar-1801933017.html
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донецкая народная республика, украина, батальон "айдар", в мире, рамзан кадыров, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Батальон "Айдар", В мире, Рамзан Кадыров, Россия
13:04 12.08.2022 (обновлено: 16:23 12.08.2022)
 
Боевики "Айдара" обстреляли детский сад на подконтрольной Киеву территории

Боевики "Айдара" обстреляли детский сад в подконтрольном Киеву поселении Нью-Йорк

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Боевики украинского националистического батальона "Айдар" прямой наводкой обстреляли детский сад "Золотая рыбка", расположенный в подконтрольном Киеву поселении Нью-Йорк на Авдеевском направлении под Донецком, передает корреспондент РИА Новости.
Разведка 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики установила, что 13 июля националисты пытались занять помещения детсада и организовать там свой опорный пункт. Местные жители не позволили им этого сделать. В наказание за неповиновение боевики подогнали к детскому садику свой танк и обстреляли здание из главного калибра.
В силу того, что и детсад, и поселение Нью-Йорк сейчас находятся на территориях, подконтрольных киевскому режиму, данными о жертвах в результате этого преступления разведка 9-го полка Народной милиции ДНР сейчас не располагает.
Под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, временно находящийся под контролем вооруженных формирований Украины: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, ранее считавшаяся практически неприступной, идет штурм Марьинки и Красногоровки. В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуацию в Песках успешно контролируют подразделения России и ДНР, "не давая поднять головы бандформированиям Украины".
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Боевиков "Айдара" неоднократно обвиняли в различных преступлениях: в начале августа Минобороны России сообщало, что в Кобеляках в Полтавской области "айдаровцы" заняли здание районной больницы, выгнав оттуда всех больных "независимо от состояния их здоровья", а в июле националисты из "Айдара" оборудовали казармы и огневые точки в поликлинике в Зализном в ДНР.
Помимо этого, по многочисленным сообщениям Минобороны, именно из националистических батальонов Украина формирует так называемые заградительные отряды, которые выставляются за позициями украинских войск для пресечения дезертирства и бегства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаБатальон "Айдар"В миреРамзан КадыровРоссия
 
 
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