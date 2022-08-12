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Путин подписал указ о Дне российской анимации - РИА Новости, 12.08.2022
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Культура
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Путин подписал указ о Дне российской анимации
Путин подписал указ о Дне российской анимации - РИА Новости, 12.08.2022
Путин подписал указ о Дне российской анимации
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня российской анимации, который будет отмечаться 8 апреля, документ размещен на портале правовой... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:55
2022-08-12T17:09
культура
владимир путин
общество
россия
новости культуры
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня российской анимации, который будет отмечаться 8 апреля, документ размещен на портале правовой информации."Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля", - говорится в документа.Указ вступает в силу со дня подписания.
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владимир путин, общество, россия, новости культуры
Культура, Владимир Путин, Общество, Россия, Новости культуры
16:55 12.08.2022 (обновлено: 17:09 12.08.2022)
 
Путин подписал указ о Дне российской анимации

Путин подписал указ о праздновании Дня российской анимации 8 апреля

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня российской анимации, который будет отмечаться 8 апреля, документ размещен на портале правовой информации.
"Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля", - говорится в документа.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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