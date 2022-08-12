https://ria.ru/20220812/animatsiya-1809223817.html

Путин подписал указ о Дне российской анимации

Путин подписал указ о Дне российской анимации - РИА Новости, 12.08.2022

Путин подписал указ о Дне российской анимации

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня российской анимации, который будет отмечаться 8 апреля, документ размещен на портале правовой... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:55

2022-08-12T16:55

2022-08-12T17:09

культура

владимир путин

общество

россия

новости культуры

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня российской анимации, который будет отмечаться 8 апреля, документ размещен на портале правовой информации."Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля", - говорится в документа.Указ вступает в силу со дня подписания.

https://ria.ru/20220617/soyuzmultfilm-1796260428.html

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владимир путин, общество, россия, новости культуры