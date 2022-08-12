https://ria.ru/20220812/angliyskie-1808913771.html

"Вызов брошен". Европейские ценности ударили по английским традициям

"Вызов брошен". Европейские ценности ударили по английским традициям - РИА Новости, 12.08.2022

"Вызов брошен". Европейские ценности ударили по английским традициям

В одной из крупнейших христианских общин — Англиканской церкви — большой скандал. Духовенство так и не смогло договориться о том, допустимы ли однополые браки... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T08:00

2022-08-12T08:00

2022-08-12T08:00

религия

архиепископ кентерберийский

англия

сша

церковь англии

российская академия наук

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Никита Бизин. В одной из крупнейших христианских общин — Англиканской церкви — большой скандал. Духовенство так и не смогло договориться о том, допустимы ли однополые браки. Враждующих консерваторов и либералов попытался усадить за стол переговоров архиепископ Кентерберийский. Но в итоге сам оказался под ударом. О последствиях конфликта для всех верующих — в материале РИА Новости.Меж двух огнейБританские СМИ разошлись в оценках насчет архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. Одни издания писали, что он вышел победителем, другие — что проиграл битву. А третьи загадочно отметили: "Уэлби не сказал ни да ни нет".Причина — Ламбетская конференция, которая состоялась на неделе. Событие для англикан весьма важное: с середины XIX века раз в десять лет епископы из разных стран приезжают в графство Кент для решения проблем.Одна из наболевших — гей-браки. Огромная англиканская община, в которой 85 миллионов верующих, уже четверть века не может найти консенсус. В 1998-м вроде окончательно решили: "однополые союзы недопустимы, и их не рекомендуется "узаконивать и благословлять".Правда, это была лишь рекомендация, а не директива. Все дело в том, что в Церкви Англии, в отличие, например, от Русской православной или Римско-католической, отсутствует жесткая административная структура. Это скорее конфедерация 42-х национальных общин с одинаковым вероучением, но разными порядками.Поэтому сейчас геев и лесбиянок венчают в Епископальных церквах США, Бразилии, Канады, Шотландии, Уэльса, Новой Зеландии и Полинезии. Но в Англии, где на светском уровне уже давно легализовали такие союзы и где архиепископ Кентерберийский формально числится госслужащим, практика запрещена. За это духовный центр англикан постоянно критикуют единоверцы."Это совершенно неправильное послание миру... Оно противоположно христианским ценностям исцеления и примирения… оно разделяет и ранит", — заявил епископ Лос-Анджелеса Джон Харви Тейлор."Слишком терпимый"Поэтому по итогам Ламбета-2022 строгую формулировку 1998-го смягчили: "По мнению англиканской общины в целом, все крещеные и верующие люди, независимо от их сексуальной ориентации, являются полноправными членами Тела Христова… о них следует заботиться и относиться к ним с уважением".Однако такой вариант не удовлетворил традиционалистов. Член синода Англиканской церкви, влиятельный мирянин Сэм Маргрейв осудил Джастина Уэлби."Даже либерально настроенный папа римский прямо сказал, что Церковь не может благословлять грех, — написал Маргрейв в послании лидеру англикан, — не говоря уже об изменении таинств, чтобы разрешить однополые браки священников".И призвал Уэлби уйти в отставку — пока что добровольно. Иначе будет полноценное смещение "через голосование в синоде".Но на этом претензии не закончились. Африканские епископы назвали Уэлби "слишком терпимым". И пригрозили, что отделятся от Церкви Англии."Если церкви в странах Запада не раскаются в отступлении от канонов, то мы, к сожалению, разорвем контакты", — заявили они.В итоге духовный лидер англикан еще раз сменил позицию: признал положения 1998-го "справедливыми для паствы". Давление общин Уганды, Нигерии и Руанды объяснимо — за ними более 30 миллионов верующих, что в десять раз больше, чем у либерального крыла.Никому не угодилНаболевший вопрос так и не решили. На итоговом заседании архиепископ Кентерберийский ограничился общими словами. И тем самым еще больше расколол единоверцев. Консерваторы обвинили его в "излишней мягкости" в ущерб догматам, а либералы — "в ставке на институты, а не людей".По словам экспертов, такая ситуация говорит о "глобальном кризисе" всего христианства."Если быть точнее — это кризис богословия. Он начался в шестидесятые, когда реформистское крыло, набирая силу, создало оппозицию традиционалистам", — говорит заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин.Однако, добавляет он, подобная конфронтация стала уже привычной: история показывает, что англиканство за долгие годы научилось находить баланс между двумя враждующими лагерями."Дело в том, что для этой конфессии духовным ядром всегда была Англиканская церковь. Государственная, как известно, во главе которой стоит королева. Это значит, что религиозный институт всегда старался идти в ногу с общественными тенденциями и одновременно сохранять традицию", — поясняет Лункин.Такой механизм, заключает эксперт, позволяет минимизировать риск раскола. Но давний вопрос об однополых браках вновь остался без ответа. Что вызовет еще больше волнений среди паствы.

https://ria.ru/20220213/khristiane-1772135971.html

англия

сша

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

архиепископ кентерберийский, англия, сша, церковь англии, российская академия наук, аналитика - религия и мировоззрение