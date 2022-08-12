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"Вызов брошен". Европейские ценности ударили по английским традициям - РИА Новости, 12.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220812/angliyskie-1808913771.html
"Вызов брошен". Европейские ценности ударили по английским традициям
"Вызов брошен". Европейские ценности ударили по английским традициям - РИА Новости, 12.08.2022
"Вызов брошен". Европейские ценности ударили по английским традициям
В одной из крупнейших христианских общин — Англиканской церкви — большой скандал. Духовенство так и не смогло договориться о том, допустимы ли однополые браки... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T08:00
2022-08-12T08:00
религия
архиепископ кентерберийский
англия
сша
церковь англии
российская академия наук
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Никита Бизин. В одной из крупнейших христианских общин — Англиканской церкви — большой скандал. Духовенство так и не смогло договориться о том, допустимы ли однополые браки. Враждующих консерваторов и либералов попытался усадить за стол переговоров архиепископ Кентерберийский. Но в итоге сам оказался под ударом. О последствиях конфликта для всех верующих — в материале РИА Новости.Меж двух огнейБританские СМИ разошлись в оценках насчет архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. Одни издания писали, что он вышел победителем, другие — что проиграл битву. А третьи загадочно отметили: "Уэлби не сказал ни да ни нет".Причина — Ламбетская конференция, которая состоялась на неделе. Событие для англикан весьма важное: с середины XIX века раз в десять лет епископы из разных стран приезжают в графство Кент для решения проблем.Одна из наболевших — гей-браки. Огромная англиканская община, в которой 85 миллионов верующих, уже четверть века не может найти консенсус. В 1998-м вроде окончательно решили: "однополые союзы недопустимы, и их не рекомендуется "узаконивать и благословлять".Правда, это была лишь рекомендация, а не директива. Все дело в том, что в Церкви Англии, в отличие, например, от Русской православной или Римско-католической, отсутствует жесткая административная структура. Это скорее конфедерация 42-х национальных общин с одинаковым вероучением, но разными порядками.Поэтому сейчас геев и лесбиянок венчают в Епископальных церквах США, Бразилии, Канады, Шотландии, Уэльса, Новой Зеландии и Полинезии. Но в Англии, где на светском уровне уже давно легализовали такие союзы и где архиепископ Кентерберийский формально числится госслужащим, практика запрещена. За это духовный центр англикан постоянно критикуют единоверцы."Это совершенно неправильное послание миру... Оно противоположно христианским ценностям исцеления и примирения… оно разделяет и ранит", — заявил епископ Лос-Анджелеса Джон Харви Тейлор."Слишком терпимый"Поэтому по итогам Ламбета-2022 строгую формулировку 1998-го смягчили: "По мнению англиканской общины в целом, все крещеные и верующие люди, независимо от их сексуальной ориентации, являются полноправными членами Тела Христова… о них следует заботиться и относиться к ним с уважением".Однако такой вариант не удовлетворил традиционалистов. Член синода Англиканской церкви, влиятельный мирянин Сэм Маргрейв осудил Джастина Уэлби."Даже либерально настроенный папа римский прямо сказал, что Церковь не может благословлять грех, — написал Маргрейв в послании лидеру англикан, — не говоря уже об изменении таинств, чтобы разрешить однополые браки священников".И призвал Уэлби уйти в отставку — пока что добровольно. Иначе будет полноценное смещение "через голосование в синоде".Но на этом претензии не закончились. Африканские епископы назвали Уэлби "слишком терпимым". И пригрозили, что отделятся от Церкви Англии."Если церкви в странах Запада не раскаются в отступлении от канонов, то мы, к сожалению, разорвем контакты", — заявили они.В итоге духовный лидер англикан еще раз сменил позицию: признал положения 1998-го "справедливыми для паствы". Давление общин Уганды, Нигерии и Руанды объяснимо — за ними более 30 миллионов верующих, что в десять раз больше, чем у либерального крыла.Никому не угодилНаболевший вопрос так и не решили. На итоговом заседании архиепископ Кентерберийский ограничился общими словами. И тем самым еще больше расколол единоверцев. Консерваторы обвинили его в "излишней мягкости" в ущерб догматам, а либералы — "в ставке на институты, а не людей".По словам экспертов, такая ситуация говорит о "глобальном кризисе" всего христианства."Если быть точнее — это кризис богословия. Он начался в шестидесятые, когда реформистское крыло, набирая силу, создало оппозицию традиционалистам", — говорит заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин.Однако, добавляет он, подобная конфронтация стала уже привычной: история показывает, что англиканство за долгие годы научилось находить баланс между двумя враждующими лагерями."Дело в том, что для этой конфессии духовным ядром всегда была Англиканская церковь. Государственная, как известно, во главе которой стоит королева. Это значит, что религиозный институт всегда старался идти в ногу с общественными тенденциями и одновременно сохранять традицию", — поясняет Лункин.Такой механизм, заключает эксперт, позволяет минимизировать риск раскола. Но давний вопрос об однополых браках вновь остался без ответа. Что вызовет еще больше волнений среди паствы.
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Никита Бизин
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архиепископ кентерберийский, англия, сша, церковь англии, российская академия наук, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Архиепископ Кентерберийский, Англия, США, Церковь Англии, Российская академия наук, Аналитика - Религия и мировоззрение
08:00 12.08.2022
 

"Вызов брошен". Европейские ценности ударили по английским традициям

© AP Photo / Mitch JacobsonСвященник благословляет однополую пару
Священник благословляет однополую пару - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Mitch Jacobson
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Никита Бизин. В одной из крупнейших христианских общин — Англиканской церкви — большой скандал. Духовенство так и не смогло договориться о том, допустимы ли однополые браки. Враждующих консерваторов и либералов попытался усадить за стол переговоров архиепископ Кентерберийский. Но в итоге сам оказался под ударом. О последствиях конфликта для всех верующих — в материале РИА Новости.

Меж двух огней

Британские СМИ разошлись в оценках насчет архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. Одни издания писали, что он вышел победителем, другие — что проиграл битву. А третьи загадочно отметили: "Уэлби не сказал ни да ни нет".
Причина — Ламбетская конференция, которая состоялась на неделе. Событие для англикан весьма важное: с середины XIX века раз в десять лет епископы из разных стран приезжают в графство Кент для решения проблем.
Одна из наболевших — гей-браки. Огромная англиканская община, в которой 85 миллионов верующих, уже четверть века не может найти консенсус. В 1998-м вроде окончательно решили: "однополые союзы недопустимы, и их не рекомендуется "узаконивать и благословлять".
Правда, это была лишь рекомендация, а не директива. Все дело в том, что в Церкви Англии, в отличие, например, от Русской православной или Римско-католической, отсутствует жесткая административная структура. Это скорее конфедерация 42-х национальных общин с одинаковым вероучением, но разными порядками.
Поэтому сейчас геев и лесбиянок венчают в Епископальных церквах США, Бразилии, Канады, Шотландии, Уэльса, Новой Зеландии и Полинезии. Но в Англии, где на светском уровне уже давно легализовали такие союзы и где архиепископ Кентерберийский формально числится госслужащим, практика запрещена. За это духовный центр англикан постоянно критикуют единоверцы.
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби
Архиепископ кентерберийский Джастин Уэлби
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби
"Это совершенно неправильное послание миру... Оно противоположно христианским ценностям исцеления и примирения… оно разделяет и ранит", — заявил епископ Лос-Анджелеса Джон Харви Тейлор.

"Слишком терпимый"

Поэтому по итогам Ламбета-2022 строгую формулировку 1998-го смягчили: "По мнению англиканской общины в целом, все крещеные и верующие люди, независимо от их сексуальной ориентации, являются полноправными членами Тела Христова… о них следует заботиться и относиться к ним с уважением".
Однако такой вариант не удовлетворил традиционалистов. Член синода Англиканской церкви, влиятельный мирянин Сэм Маргрейв осудил Джастина Уэлби.
"Даже либерально настроенный папа римский прямо сказал, что Церковь не может благословлять грех, — написал Маргрейв в послании лидеру англикан, — не говоря уже об изменении таинств, чтобы разрешить однополые браки священников".
И призвал Уэлби уйти в отставку — пока что добровольно. Иначе будет полноценное смещение "через голосование в синоде".
© AP Photo / Ben CurtisЛамбетская конференция, 1998 год
Ламбетская конференция, 1998 год - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Ben Curtis
Ламбетская конференция, 1998 год
Но на этом претензии не закончились. Африканские епископы назвали Уэлби "слишком терпимым". И пригрозили, что отделятся от Церкви Англии.
"Если церкви в странах Запада не раскаются в отступлении от канонов, то мы, к сожалению, разорвем контакты", — заявили они.
В итоге духовный лидер англикан еще раз сменил позицию: признал положения 1998-го "справедливыми для паствы". Давление общин Уганды, Нигерии и Руанды объяснимо — за ними более 30 миллионов верующих, что в десять раз больше, чем у либерального крыла.

Никому не угодил

Наболевший вопрос так и не решили. На итоговом заседании архиепископ Кентерберийский ограничился общими словами. И тем самым еще больше расколол единоверцев. Консерваторы обвинили его в "излишней мягкости" в ущерб догматам, а либералы — "в ставке на институты, а не людей".
По словам экспертов, такая ситуация говорит о "глобальном кризисе" всего христианства.
"Если быть точнее — это кризис богословия. Он начался в шестидесятые, когда реформистское крыло, набирая силу, создало оппозицию традиционалистам", — говорит заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин.
© AP Photo / Gregorio BorgiaРегистрация однополого брака в США
Регистрация однополого брака в США - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Регистрация однополого брака в США
Однако, добавляет он, подобная конфронтация стала уже привычной: история показывает, что англиканство за долгие годы научилось находить баланс между двумя враждующими лагерями.
"Дело в том, что для этой конфессии духовным ядром всегда была Англиканская церковь. Государственная, как известно, во главе которой стоит королева. Это значит, что религиозный институт всегда старался идти в ногу с общественными тенденциями и одновременно сохранять традицию", — поясняет Лункин.
Такой механизм, заключает эксперт, позволяет минимизировать риск раскола. Но давний вопрос об однополых браках вновь остался без ответа. Что вызовет еще больше волнений среди паствы.
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