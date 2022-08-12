https://ria.ru/20220812/altay-1809228548.html

Реализацию программы развития Алтайского края обсудили Мишустин и Томенко

Реализацию программы развития Алтайского края обсудили Мишустин и Томенко - РИА Новости, 12.08.2022

Реализацию программы развития Алтайского края обсудили Мишустин и Томенко

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудили реализацию программы социально-экономического развития РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:18

2022-08-12T17:18

2022-08-12T17:24

алтайский край

виктор томенко

михаил мишустин

алтайский край

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рубцовск

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БАРНАУЛ, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудили реализацию программы социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба регионального правительства."Сегодня, 12 августа, в рамках рабочего визита председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина состоялась его встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Обсуждалась реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, по которой региону ежегодно выделяется 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.По словам Томенко, в настоящее время достигнуты определенные результаты по программе: создано 1700 рабочих мест за 2020 и 2021 годы, введен в эксплуатацию промышленный парк в Рубцовске, привлечены внебюджетные инвестиции в размере более 6 миллиардов рублей. В этом году продолжается реализация нескольких направлений индивидуальной программы, в том числе пополнение фондов развития Алтайского края и Алтайского фонда финансирования предпринимательства, субсидирование затрат предприятий на приобретение оборудования."Михаил Мишустин и Виктор Томенко обсудили строительство жилья и социальных объектов. В прошлом году в Алтайском крае было введено около миллиона квадратных метров жилья - это наибольшая цифра за последние 2 десятилетия. По решению правительства России началось строительство хирургического корпуса краевого центра охраны материнства и детства. На возведение медицинского учреждения и оснащение оборудованием понадобится 5,1 миллиарда рублей. Федеральным правительством уже выделено на строительство хирургического корпуса 3,8 миллиарда рублей", - отмечает пресс-служба.Уточняется, что в крае впервые появится возможность проведения нейрохирургических операций у детей. Томенко обратился с просьбой оказать помощь при проведении капитального ремонта инфекционного отделения центра охраны материнства и детства. Мишустин поддержал данную инициативу, подчеркнув особую важность развития детского здравоохранения.Томенко проинформировал премьера о текущей ситуации в промышленности края: в первом полугодии сохранились объемы выпуска продукции, наращиваются объемы импортозамещения. В важнейшей отрасли - сельхозмашиностроении - налажено производство деталей, которые ранее закупались за рубежом."Думаю, что по итогам 2022 года нам удастся удержать уровень промышленного производства. Алтайский край является одним из лидеров в сфере сельскохозяйственного машиностроения. Мы увеличиваем степень локализации производств, идет перенастройка на приобретение и использование нашими предприятиями комплектующих, произведенных либо на собственных предприятиях, либо в странах, которые занимают дружественную позицию по отношению к Российской Федерации", - цитирует Томенко пресс-служба.По словам главы Алтая, успешно решают задачи импортозамещения несколько предприятий, в из числе Алтайский завод прецизионных изделий. За первое полугодие 2022 года АЗПИ увеличил объем производства в 1,7 раза по сравнению с первым полугодием 2021 года.Губернатор выразил благодарность правительству России за меры поддержки, которыми в текущем году воспользовались промышленные предприятия Алтайского края.При обсуждении темы развития образования подчёркнуто, что все школы Алтайского края обеспечены доступом в интернет. По программе "Земский учитель" в крае ежегодно приходят работать в школы от 40 до 50 педагогов. Губернатор рассказал, что на сегодняшний день в крае около 400 школ требуют капитального ремонта.Реализуемая региональная программа вместе с принятыми на федеральном уровне решениями позволят до 2025 года эти школы отремонтировать."Виктор Томенко также представил главе российского правительства информацию о строительстве новых школ. С 2018 по 2022 год введено в строй 9 школ для 3100 учащихся. В настоящее время по различным государственным программам строятся 11 школ. Две школы – в Троицком районе и Новоалтайске - планируется ввести в работу в текущем году. 7 новых школ откроются в 2023 году, ещё две будут сданы в 2024 году. Кроме того, подготовлена проектно-сметная документация ещё для 9 школ, которые планируется построить в последующие годы. Виктор Томенко подчеркнул, что ввод новых школ позволит существенно уменьшить число детей, обучающихся во вторую смену", - говорится в сообщении.В пятницу премьер-министр посетил Горно-Алтайск с рабочим визитом, он встретился с главами Алтайского края и Республики Алтай.

https://ria.ru/20220812/mishustin-1809053112.html

https://ria.ru/20220805/premiya-1807539292.html

https://ria.ru/20220726/altay-1805065241.html

алтайский край

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рубцовск

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Наталья Макарова

виктор томенко, михаил мишустин, алтайский край, россия, рубцовск