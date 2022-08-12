Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае закрыли часть туристических маршрутов из-за медведей - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220812/altay-1809135690.html
В Алтайском крае закрыли часть туристических маршрутов из-за медведей
В Алтайском крае закрыли часть туристических маршрутов из-за медведей - РИА Новости, 12.08.2022
В Алтайском крае закрыли часть туристических маршрутов из-за медведей
Часть туристических маршрутов закрыли в Алтайском крае из-за того, что в Тигирекском заповеднике активизировались медведи, сообщили в региональном... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:06
2022-08-12T18:06
туризм
новости - туризм
туризм
маршруты
туристы
республика алтай
природа
медведи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775667108_0:210:3076:1940_1920x0_80_0_0_6ba4ff9241426584af0f52ba0d098438.jpg
БАРНАУЛ, 12 авг — РИА Новости. Часть туристических маршрутов закрыли в Алтайском крае из-за того, что в Тигирекском заповеднике активизировались медведи, сообщили в региональном правительстве."Для безопасности туристов до конца года закрыто несколько маршрутов. Отменены экскурсии на Холодный ключ и Листвяжный Глядень, к истокам Большого Тигирека с выходом на гору Разработную и прогулкой по Тигирецкому хребту", — уточнили в пресс-службе.По данным Минприроды края, в регионе насчитывается более 1300 медведей. В основном они обитают в Заринском, Залесовском, Тогульском, Чарышском, Солтонском, Солонешенском и Краснощековском районах.
https://ria.ru/20220812/rosturizm-1809074177.html
республика алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775667108_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_af152b70e63abb33e013f3c44b66cac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, маршруты, туристы, республика алтай, природа, медведи
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, маршруты, туристы, Республика Алтай, природа, медведи
18:06 12.08.2022
 
В Алтайском крае закрыли часть туристических маршрутов из-за медведей

Часть туристических маршрутов закрыли в Алтайском крае из-за медведей

© Depositphotos / Free2014Река Чарыш в Алтайском крае
Река Чарыш в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Depositphotos / Free2014
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 12 авг — РИА Новости. Часть туристических маршрутов закрыли в Алтайском крае из-за того, что в Тигирекском заповеднике активизировались медведи, сообщили в региональном правительстве.
"Для безопасности туристов до конца года закрыто несколько маршрутов. Отменены экскурсии на Холодный ключ и Листвяжный Глядень, к истокам Большого Тигирека с выходом на гору Разработную и прогулкой по Тигирецкому хребту", — уточнили в пресс-службе.
По данным Минприроды края, в регионе насчитывается более 1300 медведей. В основном они обитают в Заринском, Залесовском, Тогульском, Чарышском, Солтонском, Солонешенском и Краснощековском районах.
Гейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
11:32Туризм
Названо число туристов, отдохнувших в России в этом году
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризммаршрутытуристыРеспублика Алтайприродамедведи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала