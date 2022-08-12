https://ria.ru/20220812/altay-1809135690.html
В Алтайском крае закрыли часть туристических маршрутов из-за медведей
В Алтайском крае закрыли часть туристических маршрутов из-за медведей - РИА Новости, 12.08.2022
В Алтайском крае закрыли часть туристических маршрутов из-за медведей
Часть туристических маршрутов закрыли в Алтайском крае из-за того, что в Тигирекском заповеднике активизировались медведи, сообщили в региональном... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:06
2022-08-12T18:06
2022-08-12T18:06
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БАРНАУЛ, 12 авг — РИА Новости. Часть туристических маршрутов закрыли в Алтайском крае из-за того, что в Тигирекском заповеднике активизировались медведи, сообщили в региональном правительстве."Для безопасности туристов до конца года закрыто несколько маршрутов. Отменены экскурсии на Холодный ключ и Листвяжный Глядень, к истокам Большого Тигирека с выходом на гору Разработную и прогулкой по Тигирецкому хребту", — уточнили в пресс-службе.По данным Минприроды края, в регионе насчитывается более 1300 медведей. В основном они обитают в Заринском, Залесовском, Тогульском, Чарышском, Солтонском, Солонешенском и Краснощековском районах.
https://ria.ru/20220812/rosturizm-1809074177.html
республика алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, маршруты, туристы, республика алтай, природа, медведи
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, маршруты, туристы, Республика Алтай, природа, медведи
В Алтайском крае закрыли часть туристических маршрутов из-за медведей
Часть туристических маршрутов закрыли в Алтайском крае из-за медведей
БАРНАУЛ, 12 авг — РИА Новости. Часть туристических маршрутов закрыли в Алтайском крае из-за того, что в Тигирекском заповеднике активизировались медведи, сообщили в региональном правительстве.
"Для безопасности туристов до конца года закрыто несколько маршрутов. Отменены экскурсии на Холодный ключ и Листвяжный Глядень, к истокам Большого Тигирека с выходом на гору Разработную и прогулкой по Тигирецкому хребту", — уточнили в пресс-службе.
По данным Минприроды края, в регионе насчитывается более 1300 медведей. В основном они обитают в Заринском, Залесовском, Тогульском, Чарышском, Солтонском, Солонешенском и Краснощековском районах.