https://ria.ru/20220812/altay-1809135690.html

В Алтайском крае закрыли часть туристических маршрутов из-за медведей

В Алтайском крае закрыли часть туристических маршрутов из-за медведей - РИА Новости, 12.08.2022

В Алтайском крае закрыли часть туристических маршрутов из-за медведей

Часть туристических маршрутов закрыли в Алтайском крае из-за того, что в Тигирекском заповеднике активизировались медведи, сообщили в региональном... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:06

2022-08-12T18:06

2022-08-12T18:06

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БАРНАУЛ, 12 авг — РИА Новости. Часть туристических маршрутов закрыли в Алтайском крае из-за того, что в Тигирекском заповеднике активизировались медведи, сообщили в региональном правительстве."Для безопасности туристов до конца года закрыто несколько маршрутов. Отменены экскурсии на Холодный ключ и Листвяжный Глядень, к истокам Большого Тигирека с выходом на гору Разработную и прогулкой по Тигирецкому хребту", — уточнили в пресс-службе.По данным Минприроды края, в регионе насчитывается более 1300 медведей. В основном они обитают в Заринском, Залесовском, Тогульском, Чарышском, Солтонском, Солонешенском и Краснощековском районах.

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республика алтай

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, маршруты, туристы, республика алтай, природа, медведи