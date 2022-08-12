https://ria.ru/20220812/aktrisa-1809297052.html

Американская актриса Энн Хеч умерла после автомобильной катастрофы

Американская актриса Энн Хеч умерла после автомобильной катастрофы - РИА Новости, 12.08.2022

Американская актриса Энн Хеч умерла после автомобильной катастрофы

Американская актриса Энн Хеч умерла из-за серьезных травм, полученных неделю назад в автомобильной катастрофе. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на ее... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T21:56

2022-08-12T21:56

2022-08-12T22:05

шоубиз

в мире

сша

лос-анджелес

огайо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809067982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcd2980c1a0cf96d0e737d02b808c257.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Американская актриса Энн Хеч умерла из-за серьезных травм, полученных неделю назад в автомобильной катастрофе. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на ее подругу.Ранее издание TMZ сообщило, что актриса попала сразу в два ДТП в Лос-Анджелесе и была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Сначала она врезалась на машине в гараж жилого комплекса, а затем в здание дома, после чего случился пожар.Хеч родилась в 1969 году в штате Огайо. Она известна по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе". В 1991 году она стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир".

сша

лос-анджелес

огайо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, лос-анджелес, огайо