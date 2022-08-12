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Американская актриса Энн Хеч умерла после автомобильной катастрофы
Американская актриса Энн Хеч умерла после автомобильной катастрофы - РИА Новости, 12.08.2022
Американская актриса Энн Хеч умерла после автомобильной катастрофы
Американская актриса Энн Хеч умерла из-за серьезных травм, полученных неделю назад в автомобильной катастрофе. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на ее... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:56
2022-08-12T21:56
2022-08-12T22:05
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Американская актриса Энн Хеч умерла из-за серьезных травм, полученных неделю назад в автомобильной катастрофе. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на ее подругу.Ранее издание TMZ сообщило, что актриса попала сразу в два ДТП в Лос-Анджелесе и была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Сначала она врезалась на машине в гараж жилого комплекса, а затем в здание дома, после чего случился пожар.Хеч родилась в 1969 году в штате Огайо. Она известна по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе". В 1991 году она стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, лос-анджелес, огайо
Шоубиз, В мире, США, Лос-Анджелес, Огайо
21:56 12.08.2022 (обновлено: 22:05 12.08.2022)
Американская актриса Энн Хеч умерла после автомобильной катастрофы
The Guardian: голливудская актриса Энн Хеч умерла спустя неделю после автокатастрофы