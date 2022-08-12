10:51 12.08.2022 (обновлено: 11:08 12.08.2022)
Критически важная структура ЗАЭС не пострадала после украинских обстрелов
Запорожские власти заявили, что работа реакторов АЭС после обстрелов Украиной не нарушена
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Критически важная структура Запорожской АЭС после украинских обстрелов не пострадала, работа реакторов не нарушена, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска несколько раз обстреливали атомную станцию и прилегающую территорию в четверг.
"Только естественно умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений российской армии по прикрытию объекта атомной энергетики, критически важная структура АЭС не пострадала, работа реакторов не нарушена. Работала система ПВО и шла контрбатарейная работа", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, на атомной станции с точки зрения ядерной безопасности все в порядке и под контролем, радиационный фон без превышений.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.