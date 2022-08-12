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В Госдуме призвали к ультиматуму Киеву из-за ситуации вокруг ЗАЭС

В Госдуме призвали к ультиматуму Киеву из-за ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022

В Госдуме призвали к ультиматуму Киеву из-за ситуации вокруг ЗАЭС

Необходимо дать Киеву жесткий сигнал, поставить ультиматум — прекращайте обстрелы Запорожской АЭС или будем уничтожать центры принятия решений, заявил РИА... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:18

2022-08-12T10:18

2022-08-12T10:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Необходимо дать Киеву жесткий сигнал, поставить ультиматум — прекращайте обстрелы Запорожской АЭС или будем уничтожать центры принятия решений, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".

https://ria.ru/20220812/katastrofa-1809043010.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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