Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали к ультиматуму Киеву из-за ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/aes-1809065576.html
В Госдуме призвали к ультиматуму Киеву из-за ситуации вокруг ЗАЭС
В Госдуме призвали к ультиматуму Киеву из-за ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
В Госдуме призвали к ультиматуму Киеву из-за ситуации вокруг ЗАЭС
Необходимо дать Киеву жесткий сигнал, поставить ультиматум — прекращайте обстрелы Запорожской АЭС или будем уничтожать центры принятия решений, заявил РИА... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:18
2022-08-12T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы рф
госдума рф
олег морозов
запорожская область
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576837581_0:286:2626:1763_1920x0_80_0_0_72f56b75fafc0e990c87042dd8745d32.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Необходимо дать Киеву жесткий сигнал, поставить ультиматум — прекращайте обстрелы Запорожской АЭС или будем уничтожать центры принятия решений, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".
https://ria.ru/20220812/katastrofa-1809043010.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576837581_0:40:2626:2010_1920x0_80_0_0_3b3fb9a04014a7e74b3838245e94134a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы рф, госдума рф, олег морозов, запорожская область, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы РФ, Госдума РФ, Олег Морозов, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:18 12.08.2022
 
В Госдуме призвали к ультиматуму Киеву из-за ситуации вокруг ЗАЭС

Депутат Морозов призвал дать Киеву жесткий сигнал из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Олег Морозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Необходимо дать Киеву жесткий сигнал, поставить ультиматум — прекращайте обстрелы Запорожской АЭС или будем уничтожать центры принятия решений, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
"Не проще ли дать жёсткий сигнал Киеву… Нам давно пора поставить ультиматум: либо прекращайте обстрелы, либо мы будем уничтожать центры принятия решений", — сказал он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
02:21Специальная военная операция на Украине
Небензя возложил на Запад ответственность за возможную катастрофу на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы РФГосдума РФОлег МорозовЗапорожская областьЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала