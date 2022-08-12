В Госдуме призвали к ультиматуму Киеву из-за ситуации вокруг ЗАЭС
Депутат Морозов призвал дать Киеву жесткий сигнал из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС
Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Необходимо дать Киеву жесткий сигнал, поставить ультиматум — прекращайте обстрелы Запорожской АЭС или будем уничтожать центры принятия решений, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
"Не проще ли дать жёсткий сигнал Киеву… Нам давно пора поставить ультиматум: либо прекращайте обстрелы, либо мы будем уничтожать центры принятия решений", — сказал он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".