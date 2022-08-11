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Судно Razoni прибыло в Турцию после отказа Ливана от украинского зерна - РИА Новости, 11.08.2022
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Судно Razoni прибыло в Турцию после отказа Ливана от украинского зерна
Судно Razoni прибыло в Турцию после отказа Ливана от украинского зерна - РИА Новости, 11.08.2022
Судно Razoni прибыло в Турцию после отказа Ливана от украинского зерна
Сухогруз с зерном Razoni, первым покинувший Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, спустя 11 дней в море прибыл в Турцию после отказа Ливана от РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:38
2022-08-11T18:24
в мире
ливан
турция
египет
украина
оон
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сухогруз с зерном Razoni, первым покинувший Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, спустя 11 дней в море прибыл в Турцию после отказа Ливана от покупки, передает Reuters.В четверг, согласно данным сервиса отслеживания судов Refinitiv, судно вошло в порт Мерсин.Он отметил, что фирма занималась только вводом сухогруза в док и разгрузкой в Турции, в движении корабля в Египет оператор участвовать не будет.Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тысячами тонн кукурузы на борту в рамках достигнутого в Турции соглашения и должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в стране заявило об отказе ливанского заказчика от зерна в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. Сообщалось, что грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.Начало экспорта украинского зерна по морю стало возможным после подписания 22 июля пакета соглашений представителями России, Украины, Турции и ООН.Первый документ содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй — устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
https://ria.ru/20220811/zerno-1808811520.html
https://ria.ru/20220809/zerno-1808386332.html
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в мире, ливан, турция, египет, украина, оон
В мире, Ливан, Турция, Египет, Украина, ООН
17:38 11.08.2022 (обновлено: 18:24 11.08.2022)
 
Судно Razoni прибыло в Турцию после отказа Ливана от украинского зерна

Судно Razoni прибыло в Турцию после отказа Ливана от покупки украинского зерна

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni
Сухогруз Razoni - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз Razoni. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сухогруз с зерном Razoni, первым покинувший Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, спустя 11 дней в море прибыл в Турцию после отказа Ливана от покупки, передает Reuters.
В четверг, согласно данным сервиса отслеживания судов Refinitiv, судно вошло в порт Мерсин.

"В Мерсине будет выгружено 1,5 тысячи тонн, остальное пойдет в Египет", — приводит агентство слова главы базирующейся в городе судоходной компании Toros Кадыра Сойера.

Он отметил, что фирма занималась только вводом сухогруза в док и разгрузкой в Турции, в движении корабля в Египет оператор участвовать не будет.
Сухогруз M/V Rojen под флагом Мальты, перевозящий зерно из Украины, в проливе Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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МИД: суда с украинским зерном идут не в Африку, а в западные порты
Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тысячами тонн кукурузы на борту в рамках достигнутого в Турции соглашения и должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в стране заявило об отказе ливанского заказчика от зерна в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. Сообщалось, что грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.
Начало экспорта украинского зерна по морю стало возможным после подписания 22 июля пакета соглашений представителями России, Украины, Турции и ООН.
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Первый документ содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй — устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
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8 августа, 22:05
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В миреЛиванТурцияЕгипетУкраинаООН
 
 
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