https://ria.ru/20220811/zdravookhranenie-1808882690.html

Путин попросил врио главы Марий Эл уделить внимание здравоохранению

Путин попросил врио главы Марий Эл уделить внимание здравоохранению - РИА Новости, 11.08.2022

Путин попросил врио главы Марий Эл уделить внимание здравоохранению

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Республики Марий Эл Юрием Зайцевым отметил необходимость обратить внимание на вопросы экологии в регионе,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:33

2022-08-11T14:33

2022-08-11T14:33

здоровье - общество

общество

владимир путин

республика марий эл

юрий зайцев (политик)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Республики Марий Эл Юрием Зайцевым отметил необходимость обратить внимание на вопросы экологии в регионе, изношенность ЖКХ, ситуацию с аварийным жильем и в сфере здравоохранения.Глава государства в четверг провел рабочую встречу с Зайцевым, стенограмма опубликована на сайте Кремля. Врио главы республики доложил президенту о социально-экономическом развитии региона."Вопросов, требующих особого внимания с вашей стороны, много. Сейчас не буду это все перечислять. Начиная с качества воды, с экологии в целом, с изношенности сети ЖКХ и так далее. С аварийным жильем - нужно этим заниматься, - сказал Путин. - Нужно обязательно уделить необходимое внимание улучшению работы в сфере здравоохранения, в том числе это касается количества медицинских работников в медучрежениях республики".При этом руководитель страны отметил, что "есть и вещи, на которые можно опереться как на хорошую базу развития". "У вас строительный сектор развивается хорошими темпами, сельское хозяйство. Есть очень хорошие инвестиции, в нужном направлении, имею в виду прежде всего племенное животноводство и все, что связано с зерном, с теми направлениями, которым мы в сельском хозяйстве, в отрасли в целом должны уделить особое внимание", - сказал президент.Он также добавил, что были заложены и закладываются сейчас "очень хорошие, нужные фундаменты и основания для будущего развития". "Я знаю, вы направили и ряд обращений, писем, в которых излагаете наиболее важные вещи, требующие поддержки со стороны федерального центра. Давайте, пожалуйста, поговорим обо всем этом", - сказал Путин.Кроме того, он попросил Зайцева обратить внимание на инвестпроекты в племенном животноводстве и семеноводстве. "Я в начале нашей беседы упомянул о некоторых инвестпроектах, абсолютно естественных для экономики республики, – это племенное животноводство и семеноводство. И у вас есть неплохие инвестпроекты. Обратите на них внимание, поддержите их, пожалуйста", - сказал президент.

https://ria.ru/20220708/zdravookhranenie-1801256394.html

https://ria.ru/20220627/peterburg-1798564172.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

здоровье - общество, общество, владимир путин, республика марий эл, юрий зайцев (политик)