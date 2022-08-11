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Маслоэкстракционный завод открылся в Липецкой области - РИА Новости, 11.08.2022
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Липецкая область
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Маслоэкстракционный завод открылся в Липецкой области
Маслоэкстракционный завод открылся в Липецкой области - РИА Новости, 11.08.2022
Маслоэкстракционный завод открылся в Липецкой области
Маслоэкстракционный завод Группы "Черкизово" открылся сегодня в Ельце. Инвестиции в предприятие по производству шрота из сои, лецитина и масла составили более... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:02
2022-08-11T16:02
липецкая область
завод
игорь артамонов
производство
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ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Маслоэкстракционный завод Группы "Черкизово" открылся сегодня в Ельце. Инвестиции в предприятие по производству шрота из сои, лецитина и масла составили более 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Как уточнил глава региона, производительная мощность предприятия составит 2,5 тысячи тонн соевых бобов в сутки.По словам Артамонова, это крупнейший в России завод подобного типа и для региона его открытие имеет большое значение. Спрос на сою с каждым годом увеличивается. За 16 лет размер посевной площади под этой культурой в Липецкой области увеличился с 1,6 тысячи гектаров до 128,4 тысячи, а в этом году масличными культурами липецкие аграрии засеяли около 400 тысяч гектаров, что на 105% больше уровня 2021 года. Ожидаемый валовой сбор – 250 тысяч тонн. Сейчас на территории области действуют уже восемь маслоэкстракционных заводов совокупным объемом переработки около 3,3 тонны сырья в сутки. С учетом ввода новых мощностей общий объем переработки увеличится до 5,7 тонны в сутки."Нас очень радует, что крупные компании выбирают наш регион, открывают здесь современные предприятия. Таким образом формируется продовольственная безопасность и независимость от зарубежных поставок. Созданы новые рабочие места с достойной заработной платой. Мы рассчитываем, что подобные предприятия у нас ещё будут появляться, такие планы есть", – прокомментировал Артамонов.Он также отметил, что помимо перерабатывающих мощностей предприятие включает в себя сырьевой комплекс мощностью единовременного хранения 220 тысяч тонн продукции. На заводе создана уникальная система хранения готового продукта, не имеющая аналогов в России, которая полностью исключает контакт продукта с внешней средой. Для доставки продукции рядом с предприятием построена железнодорожная станция емкостью более 100 вагонов с грузооборотом свыше одного миллиона тонн в год.
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завод, игорь артамонов, производство
Липецкая область, Завод, Игорь Артамонов, Производство
16:02 11.08.2022
 

Маслоэкстракционный завод открылся в Липецкой области

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Маслоэкстракционный завод Группы "Черкизово" открылся сегодня в Ельце. Инвестиции в предприятие по производству шрота из сои, лецитина и масла составили более 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Как уточнил глава региона, производительная мощность предприятия составит 2,5 тысячи тонн соевых бобов в сутки.
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По словам Артамонова, это крупнейший в России завод подобного типа и для региона его открытие имеет большое значение. Спрос на сою с каждым годом увеличивается. За 16 лет размер посевной площади под этой культурой в Липецкой области увеличился с 1,6 тысячи гектаров до 128,4 тысячи, а в этом году масличными культурами липецкие аграрии засеяли около 400 тысяч гектаров, что на 105% больше уровня 2021 года. Ожидаемый валовой сбор – 250 тысяч тонн. Сейчас на территории области действуют уже восемь маслоэкстракционных заводов совокупным объемом переработки около 3,3 тонны сырья в сутки. С учетом ввода новых мощностей общий объем переработки увеличится до 5,7 тонны в сутки.
"Нас очень радует, что крупные компании выбирают наш регион, открывают здесь современные предприятия. Таким образом формируется продовольственная безопасность и независимость от зарубежных поставок. Созданы новые рабочие места с достойной заработной платой. Мы рассчитываем, что подобные предприятия у нас ещё будут появляться, такие планы есть", – прокомментировал Артамонов.
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Он также отметил, что помимо перерабатывающих мощностей предприятие включает в себя сырьевой комплекс мощностью единовременного хранения 220 тысяч тонн продукции. На заводе создана уникальная система хранения готового продукта, не имеющая аналогов в России, которая полностью исключает контакт продукта с внешней средой. Для доставки продукции рядом с предприятием построена железнодорожная станция емкостью более 100 вагонов с грузооборотом свыше одного миллиона тонн в год.
 
Липецкая областьЗаводИгорь АртамоновПроизводство
 
 
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