https://ria.ru/20220811/zavod-1808918280.html

Маслоэкстракционный завод открылся в Липецкой области

Маслоэкстракционный завод открылся в Липецкой области - РИА Новости, 11.08.2022

Маслоэкстракционный завод открылся в Липецкой области

Маслоэкстракционный завод Группы "Черкизово" открылся сегодня в Ельце. Инвестиции в предприятие по производству шрота из сои, лецитина и масла составили более... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:02

2022-08-11T16:02

2022-08-11T16:02

липецкая область

завод

игорь артамонов

производство

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ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Маслоэкстракционный завод Группы "Черкизово" открылся сегодня в Ельце. Инвестиции в предприятие по производству шрота из сои, лецитина и масла составили более 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Как уточнил глава региона, производительная мощность предприятия составит 2,5 тысячи тонн соевых бобов в сутки.По словам Артамонова, это крупнейший в России завод подобного типа и для региона его открытие имеет большое значение. Спрос на сою с каждым годом увеличивается. За 16 лет размер посевной площади под этой культурой в Липецкой области увеличился с 1,6 тысячи гектаров до 128,4 тысячи, а в этом году масличными культурами липецкие аграрии засеяли около 400 тысяч гектаров, что на 105% больше уровня 2021 года. Ожидаемый валовой сбор – 250 тысяч тонн. Сейчас на территории области действуют уже восемь маслоэкстракционных заводов совокупным объемом переработки около 3,3 тонны сырья в сутки. С учетом ввода новых мощностей общий объем переработки увеличится до 5,7 тонны в сутки."Нас очень радует, что крупные компании выбирают наш регион, открывают здесь современные предприятия. Таким образом формируется продовольственная безопасность и независимость от зарубежных поставок. Созданы новые рабочие места с достойной заработной платой. Мы рассчитываем, что подобные предприятия у нас ещё будут появляться, такие планы есть", – прокомментировал Артамонов.Он также отметил, что помимо перерабатывающих мощностей предприятие включает в себя сырьевой комплекс мощностью единовременного хранения 220 тысяч тонн продукции. На заводе создана уникальная система хранения готового продукта, не имеющая аналогов в России, которая полностью исключает контакт продукта с внешней средой. Для доставки продукции рядом с предприятием построена железнодорожная станция емкостью более 100 вагонов с грузооборотом свыше одного миллиона тонн в год.

https://ria.ru/20220810/zerno-1808634257.html

https://ria.ru/20220811/sportkompleks-1808911661.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

завод, игорь артамонов, производство