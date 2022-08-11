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Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после артудара, остановили

Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после артудара, остановили - РИА Новости, 11.08.2022

Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после артудара, остановили

Утечку аммиака на донецком пивзаводе удалось остановить, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T02:07

2022-08-11T02:07

2022-08-11T08:57

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Утечку аммиака на донецком пивзаводе удалось остановить, сообщило МЧС ДНР.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара на пивзаводе в Донецке после обстрела ВСУ Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе города, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР рассылает СМС с предупреждением жителям Калининского района. Рабочие с донецкого пивзавода рассказали, что эвакуировались сразу после "прилета". 2022-08-11T02:07 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, донецк (днр), днр, ситуация в днр и лнр, мчс днр, видео