https://ria.ru/20220811/zavod-1808760124.html
Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после артудара, остановили
Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после артудара, остановили - РИА Новости, 11.08.2022
Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после артудара, остановили
Утечку аммиака на донецком пивзаводе удалось остановить, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T02:07
2022-08-11T02:07
2022-08-11T08:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
ситуация в днр и лнр
мчс днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808773319_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e0739c0b53810a371e240fcaf7f1ef4.jpg
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Утечку аммиака на донецком пивзаводе удалось остановить, сообщило МЧС ДНР.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808773319_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3596ca3b4e1995cdddcc8f70b22e0bce.jpg
Кадры пожара на пивзаводе в Донецке после обстрела ВСУ
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе города, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР рассылает СМС с предупреждением жителям Калининского района. Рабочие с донецкого пивзавода рассказали, что эвакуировались сразу после "прилета".
2022-08-11T02:07
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), днр, ситуация в днр и лнр, мчс днр, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, МЧС ДНР
02:07 11.08.2022 (обновлено: 08:57 11.08.2022)
Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после артудара, остановили
МЧС ДНР: утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после удара ВСУ, остановили