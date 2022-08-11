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Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после артудара, остановили - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/zavod-1808760124.html
Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после артудара, остановили
Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после артудара, остановили - РИА Новости, 11.08.2022
Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после артудара, остановили
Утечку аммиака на донецком пивзаводе удалось остановить, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T02:07
2022-08-11T08:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
ситуация в днр и лнр
мчс днр
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Утечку аммиака на донецком пивзаводе удалось остановить, сообщило МЧС ДНР.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.
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4.7
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Кадры пожара на пивзаводе в Донецке после обстрела ВСУ
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе города, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР рассылает СМС с предупреждением жителям Калининского района. Рабочие с донецкого пивзавода рассказали, что эвакуировались сразу после "прилета".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, МЧС ДНР
Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после артудара, остановили
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Утечку аммиака на донецком пивзаводе удалось остановить, сообщило МЧС ДНР.
2022-08-11T02:07
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02:07 11.08.2022 (обновлено: 08:57 11.08.2022)
 
Утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после артудара, остановили

МЧС ДНР: утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, возникшую после удара ВСУ, остановили

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Утечку аммиака на донецком пивзаводе удалось остановить, сообщило МЧС ДНР.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.
"По состоянию на 01.00 силам МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе", - говорится в сообщении.
 
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