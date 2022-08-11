https://ria.ru/20220811/zarplata-1808757202.html

Юрист объяснил, что нужно делать с выданной по ошибке "лишней" зарплатой

Юрист объяснил, что нужно делать с выданной по ошибке "лишней" зарплатой - РИА Новости, 11.08.2022

Юрист объяснил, что нужно делать с выданной по ошибке "лишней" зарплатой

Ошибочное перечисление вам “лишней” заработной платы - вовсе не повод ничего предпринимать. Работодатель может попросить вас вернуть деньги добровольно, но по... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T03:18

2022-08-11T03:18

2022-08-11T03:18

общество

зарплата

работа

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Ошибочное перечисление вам “лишней” заработной платы - вовсе не повод ничего предпринимать. Работодатель может попросить вас вернуть деньги добровольно, но по закону вы не всегда обязаны это делать, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской Юридической Службы Олег Черкасов.Он советует сначала выяснить причину ошибочного зачисления. Дело в том, что зарплата, выплаченная работнику сверх положенной нормы, в том числе, при неправильном применении трудового законодательства, не может быть взыскана. Исключение составляют счетная ошибка, признанная органом по рассмотрению трудовых споров вина работника, а также его злоупотребления, если их установил суд.

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, зарплата, работа