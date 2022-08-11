Юрист объяснил, что нужно делать с выданной по ошибке "лишней" зарплатой
Юрист Черкасов заявил, что работник не обязан возвращать выплаченные по ошибке деньги
© Depositphotos / minervastockРасчет выплат
© Depositphotos / minervastock
Расчет выплат. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Ошибочное перечисление вам “лишней” заработной платы - вовсе не повод ничего предпринимать. Работодатель может попросить вас вернуть деньги добровольно, но по закону вы не всегда обязаны это делать, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской Юридической Службы Олег Черкасов.
Он советует сначала выяснить причину ошибочного зачисления. Дело в том, что зарплата, выплаченная работнику сверх положенной нормы, в том числе, при неправильном применении трудового законодательства, не может быть взыскана. Исключение составляют счетная ошибка, признанная органом по рассмотрению трудовых споров вина работника, а также его злоупотребления, если их установил суд.
“Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат”, - объяснил Черкасов. Если работник оспаривает удержание, вопрос решает суд или комиссия по трудовым спорам.