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Юрист объяснил, что нужно делать с выданной по ошибке "лишней" зарплатой - РИА Новости, 11.08.2022
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Юрист объяснил, что нужно делать с выданной по ошибке "лишней" зарплатой
Юрист объяснил, что нужно делать с выданной по ошибке "лишней" зарплатой - РИА Новости, 11.08.2022
Юрист объяснил, что нужно делать с выданной по ошибке "лишней" зарплатой
Ошибочное перечисление вам “лишней” заработной платы - вовсе не повод ничего предпринимать. Работодатель может попросить вас вернуть деньги добровольно, но по... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T03:18
2022-08-11T03:18
общество
зарплата
работа
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Ошибочное перечисление вам “лишней” заработной платы - вовсе не повод ничего предпринимать. Работодатель может попросить вас вернуть деньги добровольно, но по закону вы не всегда обязаны это делать, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской Юридической Службы Олег Черкасов.Он советует сначала выяснить причину ошибочного зачисления. Дело в том, что зарплата, выплаченная работнику сверх положенной нормы, в том числе, при неправильном применении трудового законодательства, не может быть взыскана. Исключение составляют счетная ошибка, признанная органом по рассмотрению трудовых споров вина работника, а также его злоупотребления, если их установил суд.
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общество, зарплата, работа
03:18 11.08.2022
 
Юрист объяснил, что нужно делать с выданной по ошибке "лишней" зарплатой

Юрист Черкасов заявил, что работник не обязан возвращать выплаченные по ошибке деньги

© Depositphotos / minervastockРасчет выплат
Расчет выплат - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Depositphotos / minervastock
Расчет выплат. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Ошибочное перечисление вам “лишней” заработной платы - вовсе не повод ничего предпринимать. Работодатель может попросить вас вернуть деньги добровольно, но по закону вы не всегда обязаны это делать, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской Юридической Службы Олег Черкасов.
Он советует сначала выяснить причину ошибочного зачисления. Дело в том, что зарплата, выплаченная работнику сверх положенной нормы, в том числе, при неправильном применении трудового законодательства, не может быть взыскана. Исключение составляют счетная ошибка, признанная органом по рассмотрению трудовых споров вина работника, а также его злоупотребления, если их установил суд.
“Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат”, - объяснил Черкасов. Если работник оспаривает удержание, вопрос решает суд или комиссия по трудовым спорам.
 
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