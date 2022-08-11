https://ria.ru/20220811/zaes-1809032404.html
Небензя призвал покровителей Киева заставить его прекратить обстрелы ЗАЭС
Небензя призвал покровителей Киева заставить его прекратить обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022
Небензя призвал покровителей Киева заставить его прекратить обстрелы ЗАЭС
Россия призывает страны, поддерживающие киевский режим, принудить Киев немедленно и навсегда прекратить атаки на Запорожскую АЭС, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T23:21
2022-08-11T23:21
2022-08-11T23:27
специальная военная операция на украине
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магатэ
вооруженные силы украины
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ООН, 11 авг – РИА Новости. Россия призывает страны, поддерживающие киевский режим, принудить Киев немедленно и навсегда прекратить атаки на Запорожскую АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Призываем государства, поддерживающие киевский режим, осадить своих подопечных, принудить их немедленно и навсегда прекратить атаки на ЗАЭС и жителей Энергодара и обеспечить безопасные условия для работы миссии МАГАТЭ", - сказал Небензя."Призываем руководство ООН и МАГАТЭ проявить свое лидерство и глобальную ответственность и предельно четко, без дипломатических формул, указать на реальный источник угрозы ядерной безопасности ЗАЭС – удары по ней ВСУ, и заявить украинским властям о недопустимости таких действий", - добавил он.По его словам, это единственный способ предотвратить крупную радиационную катастрофу в Европе, риск которой сейчас как никогда реален."Если атаки ВСУ продолжатся, она (катастрофа) может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республики, приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии", - заметил Небензя.И это еще самые оптимистичные экспертные прогнозы, добавил он.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
https://ria.ru/20220811/nebenzya-1809027768.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Энергодар, Европа, ООН, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Василий Небензя, Украина
23:21 11.08.2022 (обновлено: 23:27 11.08.2022)
Небензя призвал покровителей Киева заставить его прекратить обстрелы ЗАЭС
Небензя: Россия призывает западных спонсоров Киева заставить его прекратить обстрелы ЗАЭС