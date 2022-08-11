https://ria.ru/20220811/zaes-1809032404.html

Небензя призвал покровителей Киева заставить его прекратить обстрелы ЗАЭС

Небензя призвал покровителей Киева заставить его прекратить обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022

Небензя призвал покровителей Киева заставить его прекратить обстрелы ЗАЭС

Россия призывает страны, поддерживающие киевский режим, принудить Киев немедленно и навсегда прекратить атаки на Запорожскую АЭС, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T23:21

2022-08-11T23:21

2022-08-11T23:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

энергодар

европа

оон

магатэ

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802049034_0:7:1501:851_1920x0_80_0_0_ad99e3b36428ac46f6ac305bfdda8fad.jpg

ООН, 11 авг – РИА Новости. Россия призывает страны, поддерживающие киевский режим, принудить Киев немедленно и навсегда прекратить атаки на Запорожскую АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Призываем государства, поддерживающие киевский режим, осадить своих подопечных, принудить их немедленно и навсегда прекратить атаки на ЗАЭС и жителей Энергодара и обеспечить безопасные условия для работы миссии МАГАТЭ", - сказал Небензя."Призываем руководство ООН и МАГАТЭ проявить свое лидерство и глобальную ответственность и предельно четко, без дипломатических формул, указать на реальный источник угрозы ядерной безопасности ЗАЭС – удары по ней ВСУ, и заявить украинским властям о недопустимости таких действий", - добавил он.По его словам, это единственный способ предотвратить крупную радиационную катастрофу в Европе, риск которой сейчас как никогда реален."Если атаки ВСУ продолжатся, она (катастрофа) может произойти в любой момент. Тогда под угрозой радиоактивного заражения окажутся территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республики, приграничные районы России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии", - заметил Небензя.И это еще самые оптимистичные экспертные прогнозы, добавил он.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

https://ria.ru/20220811/nebenzya-1809027768.html

россия

энергодар

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, энергодар, европа, оон, магатэ, вооруженные силы украины, василий небензя, украина