https://ria.ru/20220811/zaes-1809031993.html

США считают, что Россия должна нести ответственность за все риски на ЗАЭС

США считают, что Россия должна нести ответственность за все риски на ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022

США считают, что Россия должна нести ответственность за все риски на ЗАЭС

Россия несет полную ответственность за все возможные риски на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T23:14

2022-08-11T23:14

2022-08-11T23:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир путин

сша

украина

запорожская аэс

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782272253_244:585:2843:2047_1920x0_80_0_0_f935002c5c6c5a3b081b9845adff89ca.jpg

ООН, 11 авг — РИА Новости. Россия несет полную ответственность за все возможные риски на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс на заседании Совбеза ООН.Дипломат также сообщила, что на фоне обстановки в районе станции Вашингтон призывает Россию к незамедлительному выводу войск с украинской территории.В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность. В четверг три украинских снаряда упали у хранилища радиоактивных изотопов.На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Планируется, что электростанцию посетит миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.

https://ria.ru/20220811/aes-1808882257.html

https://ria.ru/20220811/zaes-1808965753.html

россия

сша

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир путин, сша, украина, запорожская аэс, запорожская область