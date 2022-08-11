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США считают, что Россия должна нести ответственность за все риски на ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/zaes-1809031993.html
США считают, что Россия должна нести ответственность за все риски на ЗАЭС
США считают, что Россия должна нести ответственность за все риски на ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022
США считают, что Россия должна нести ответственность за все риски на ЗАЭС
Россия несет полную ответственность за все возможные риски на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T23:14
2022-08-11T23:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
сша
украина
запорожская аэс
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ООН, 11 авг — РИА Новости. Россия несет полную ответственность за все возможные риски на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс на заседании Совбеза ООН.Дипломат также сообщила, что на фоне обстановки в районе станции Вашингтон призывает Россию к незамедлительному выводу войск с украинской территории.В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность. В четверг три украинских снаряда упали у хранилища радиоактивных изотопов.На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Планируется, что электростанцию посетит миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.
https://ria.ru/20220811/aes-1808882257.html
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в мире, россия, владимир путин, сша, украина, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, США, Украина, Запорожская АЭС, Запорожская область
23:14 11.08.2022 (обновлено: 23:50 11.08.2022)
 
США считают, что Россия должна нести ответственность за все риски на ЗАЭС

США считают, что Россия должна нести полную ответственность за все возможные риски на ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС
Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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ООН, 11 авг — РИА Новости. Россия несет полную ответственность за все возможные риски на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс на заседании Совбеза ООН.

"Россия — единственная, кто спровоцировала эти риски (для ЗАЭС. — Прим. ред.), начав свое полномасштабное вторжение. И лишь она может устранить эти риски, выведя свои войска с Украины", — сказала она.

Дипломат также сообщила, что на фоне обстановки в районе станции Вашингтон призывает Россию к незамедлительному выводу войск с украинской территории.
В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
14:32Специальная военная операция на Украине
Гутерреш призвал согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС
Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность. В четверг три украинских снаряда упали у хранилища радиоактивных изотопов.
На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Планируется, что электростанцию посетит миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.
Запорожская атомная электростанция, Энергодар - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
18:25Специальная военная операция на Украине
ВСУ при обстреле Запорожской АЭС повредили здание пожарной части
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинСШАУкраинаЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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