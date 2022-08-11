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В МИД обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ назвали актом ядерного терроризма - РИА Новости, 11.08.2022
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В МИД обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ назвали актом ядерного терроризма
В МИД обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ назвали актом ядерного терроризма - РИА Новости, 11.08.2022
В МИД обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ назвали актом ядерного терроризма
Обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма, заявил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:14
2022-08-11T11:25
в мире
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энергодар
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма, заявил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Утром в четверг член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на Запорожскую АЭС и город Энергодар."За последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актом ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе по масштабам намного превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС", - заявил Нечаев на брифинге.Он напомнил, что сегодня по инициативе России состоится заседание Совбеза ООН по теме обстрелов Киевом Запорожской АЭС. Москва рассчитывает, что мировое сообщество и профильные международные структуры проявят должное внимание к складывающейся вокруг станции ситуации, отметил Нечаев.
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в мире, владимир рогов, киев, россия, энергодар, запорожская аэс, совет безопасности оон
В мире, Владимир Рогов, Киев, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Совет Безопасности ООН
11:14 11.08.2022 (обновлено: 11:25 11.08.2022)
 
В МИД обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ назвали актом ядерного терроризма

В МИД заявили, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе

Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма, заявил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
Утром в четверг член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на Запорожскую АЭС и город Энергодар.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 20:03Специальная военная операция на Украине
Гендиректор МАГАТЭ планирует лично возглавить миссию экспертов на ЗАЭС
"За последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актом ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе по масштабам намного превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС", - заявил Нечаев на брифинге.
Он напомнил, что сегодня по инициативе России состоится заседание Совбеза ООН по теме обстрелов Киевом Запорожской АЭС. Москва рассчитывает, что мировое сообщество и профильные международные структуры проявят должное внимание к складывающейся вокруг станции ситуации, отметил Нечаев.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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Россия надеется, что ООН не будет препятствовать новой миссии на ЗАЭС
 
В миреВладимир РоговКиевРоссияЭнергодарЗапорожская АЭССовет Безопасности ООН
 
 
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