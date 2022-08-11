https://ria.ru/20220811/zaes-1808810102.html
В МИД обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ назвали актом ядерного терроризма
В МИД обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ назвали актом ядерного терроризма - РИА Новости, 11.08.2022
В МИД обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ назвали актом ядерного терроризма
Обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма, заявил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:14
2022-08-11T11:14
2022-08-11T11:25
в мире
владимир рогов
киев
россия
энергодар
запорожская аэс
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807623935_74:0:1429:762_1920x0_80_0_0_2f0d43a5429e42b9982449c3edb7f46d.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма, заявил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Утром в четверг член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на Запорожскую АЭС и город Энергодар."За последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актом ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе по масштабам намного превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС", - заявил Нечаев на брифинге.Он напомнил, что сегодня по инициативе России состоится заседание Совбеза ООН по теме обстрелов Киевом Запорожской АЭС. Москва рассчитывает, что мировое сообщество и профильные международные структуры проявят должное внимание к складывающейся вокруг станции ситуации, отметил Нечаев.
https://ria.ru/20220810/grossi-1808726448.html
https://ria.ru/20220810/zaes-1808645270.html
киев
россия
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807623935_243:0:1259:762_1920x0_80_0_0_c19cd7193da7dc86591cd40c23fe7199.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, киев, россия, энергодар, запорожская аэс, совет безопасности оон
В мире, Владимир Рогов, Киев, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Совет Безопасности ООН
11:14 11.08.2022 (обновлено: 11:25 11.08.2022)
В МИД обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ назвали актом ядерного терроризма
В МИД заявили, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе