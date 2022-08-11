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В МИД обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ назвали актом ядерного терроризма

В МИД обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ назвали актом ядерного терроризма - РИА Новости, 11.08.2022

В МИД обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ назвали актом ядерного терроризма

Обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма, заявил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:14

2022-08-11T11:14

2022-08-11T11:25

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма, заявил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Утром в четверг член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на Запорожскую АЭС и город Энергодар."За последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актом ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе по масштабам намного превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС", - заявил Нечаев на брифинге.Он напомнил, что сегодня по инициативе России состоится заседание Совбеза ООН по теме обстрелов Киевом Запорожской АЭС. Москва рассчитывает, что мировое сообщество и профильные международные структуры проявят должное внимание к складывающейся вокруг станции ситуации, отметил Нечаев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир рогов, киев, россия, энергодар, запорожская аэс, совет безопасности оон