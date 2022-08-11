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Экс-депутат Заксобрания Петербурга получил девять лет колонии за взятку - РИА Новости, 11.08.2022
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Экс-депутат Заксобрания Петербурга получил девять лет колонии за взятку
Экс-депутат Заксобрания Петербурга получил девять лет колонии за взятку - РИА Новости, 11.08.2022
Экс-депутат Заксобрания Петербурга получил девять лет колонии за взятку
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал экс-депутата Законодательного собрания города Романа Коваля виновным в получении взятки и назначил ему 9 лет... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:25
2022-08-11T17:25
происшествия
роман коваль
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал экс-депутата Законодательного собрания города Романа Коваля виновным в получении взятки и назначил ему 9 лет колонии и штраф в размере 35 миллионов рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.Ранее сообщалось, что Коваль был задержан по подозрению в получении взятки в 15 миллионов рублей, было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, против его помощника Андрея Гришина завели дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По данным СК, Коваль с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве Гришина взятку в виде денег и авто на общую сумму более 15 миллионов рублей "за способствование с использованием своего служебного положения в выделении бюджетных денежных средств"."Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Романа Коваля, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.5 ст.290 УК РФ, ч.6 ст.290 УК РФ…. Суд признал Коваля виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 35 000 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 8 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе предварительного расследования Коваль признал вину частично, однако в ходе судебного разбирательства заявил, что вину не признает, и просил суд его оправдать.Как сообщает пресс-служба, обвинение полагало, что Коваль лично и через посредника получил взятки в виде денег и имущества на общую сумму 16,911 миллиона рублей, включая автомобиль марки "Ауди Q7".
https://ria.ru/20220803/deputat-1806971016.html
https://ria.ru/20220729/prigovor-1805753449.html
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происшествия, роман коваль, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Роман Коваль, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:25 11.08.2022
 
Экс-депутат Заксобрания Петербурга получил девять лет колонии за взятку

Суд приговорил экс-депутата Заксобрания Петербурга Коваля к девяти годам колонии за взятку

© Фото : страница "Депутат ЗАКС Роман Коваль" во ВКонтактеРоман Коваль
Роман Коваль - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : страница "Депутат ЗАКС Роман Коваль" во ВКонтакте
Роман Коваль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал экс-депутата Законодательного собрания города Романа Коваля виновным в получении взятки и назначил ему 9 лет колонии и штраф в размере 35 миллионов рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.
Ранее сообщалось, что Коваль был задержан по подозрению в получении взятки в 15 миллионов рублей, было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, против его помощника Андрея Гришина завели дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По данным СК, Коваль с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве Гришина взятку в виде денег и авто на общую сумму более 15 миллионов рублей "за способствование с использованием своего служебного положения в выделении бюджетных денежных средств".
Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Романа Коваля, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.5 ст.290 УК РФ, ч.6 ст.290 УК РФ…. Суд признал Коваля виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 35 000 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 8 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе предварительного расследования Коваль признал вину частично, однако в ходе судебного разбирательства заявил, что вину не признает, и просил суд его оправдать.
Как сообщает пресс-служба, обвинение полагало, что Коваль лично и через посредника получил взятки в виде денег и имущества на общую сумму 16,911 миллиона рублей, включая автомобиль марки "Ауди Q7".
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ПроисшествияРоман КовальСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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