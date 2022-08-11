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Посол России рассказал об открытии выставки РГО в Белграде - РИА Новости, 11.08.2022
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Посол России рассказал об открытии выставки РГО в Белграде
Посол России рассказал об открытии выставки РГО в Белграде - РИА Новости, 11.08.2022
Посол России рассказал об открытии выставки РГО в Белграде
Выставка фотографий России "Самая красивая страна" Российского географического общества (РГО) в нынешней Европе возможна только в Сербии, что показывает... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:59
2022-08-11T13:59
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
сербия
россия
русское географическое общество
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БЕЛГРАД, 10 авг – РИА Новости. Выставка фотографий России "Самая красивая страна" Российского географического общества (РГО) в нынешней Европе возможна только в Сербии, что показывает исключительные отношения между двумя странами и неприятие Белградом "культуры отмены", заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко.Выставка около 50 фоторабот "Самая красивая страна" с видами России открылась в среду на плато Калемегдан в историческом центре Белграда у стен средневековой крепости. Присутствовали посол РФ с дипломатами, директор госкомпании Србиягаз Душан Баятович, представители Россотрудничества, руководство компании РЖД в Сербии и Нефтяной индустрия Сербии (НИС), многочисленные граждане."Выставка, как и любая деятельность РГО, здесь выражает только любовь - России к Сербии и Сербии к России, что заметно и по экспозиции. Хочу отметить, что сейчас не скажу тяжело, но почти нельзя себе представить, что такая выставка возможна в какой-либо стране Европы кроме Сербии, потому что она решительно отвергает то, что хочет ей навязать коллективный Запад – культуру отмены всего российского, включая красоту страны", - заявил Боцан-Харченко собравшимся."Эта выставка – о российской культуре, красоте России, ее узнаваемой природе и традиции в свободной Сербии. А за свободу Сербии исторически и, осмелюсь сказать, и сейчас, есть большая заслуга России, была ли она царской, коммунистической или сейчас современной, как говорят "путинской", она также на пути к свободе. И в Сербии на пути к свободе должны победить традиционные ценности и разнообразие народа, богатство природы и культуры", - заявил глава Србиягаза и председатель попечительского совета Центра РГО в Сербии Душан Баятович.Центр РГО в Сербии был создан в 2016 году. Его задачами являются популяризация географии, сохранение исторического и культурного наследия России и Сербии, проведение природоохранной, образовательной, исследовательской и иной деятельности.Под эгидой Центра проводятся летние практики для российских студентов, организуются выставки фотографий ежегодного конкурса РГО "Самая красивая страна" и кинопоказы фильмов, снятых при поддержке Общества, работают площадки Географического диктанта РГО.
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), сербия, россия, русское географическое общество
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Сербия, Россия, Русское географическое общество
13:59 11.08.2022
 
Посол России рассказал об открытии выставки РГО в Белграде

Посол России Боцан-Харченко: выставка РГО в нынешней Европе возможна только в Сербии

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Сербии
Государственный флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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БЕЛГРАД, 10 авг – РИА Новости. Выставка фотографий России "Самая красивая страна" Российского географического общества (РГО) в нынешней Европе возможна только в Сербии, что показывает исключительные отношения между двумя странами и неприятие Белградом "культуры отмены", заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко.
Выставка около 50 фоторабот "Самая красивая страна" с видами России открылась в среду на плато Калемегдан в историческом центре Белграда у стен средневековой крепости. Присутствовали посол РФ с дипломатами, директор госкомпании Србиягаз Душан Баятович, представители Россотрудничества, руководство компании РЖД в Сербии и Нефтяной индустрия Сербии (НИС), многочисленные граждане.
"Выставка, как и любая деятельность РГО, здесь выражает только любовь - России к Сербии и Сербии к России, что заметно и по экспозиции. Хочу отметить, что сейчас не скажу тяжело, но почти нельзя себе представить, что такая выставка возможна в какой-либо стране Европы кроме Сербии, потому что она решительно отвергает то, что хочет ей навязать коллективный Запад – культуру отмены всего российского, включая красоту страны", - заявил Боцан-Харченко собравшимся.
"Эта выставка – о российской культуре, красоте России, ее узнаваемой природе и традиции в свободной Сербии. А за свободу Сербии исторически и, осмелюсь сказать, и сейчас, есть большая заслуга России, была ли она царской, коммунистической или сейчас современной, как говорят "путинской", она также на пути к свободе. И в Сербии на пути к свободе должны победить традиционные ценности и разнообразие народа, богатство природы и культуры", - заявил глава Србиягаза и председатель попечительского совета Центра РГО в Сербии Душан Баятович.
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Центр РГО в Сербии был создан в 2016 году. Его задачами являются популяризация географии, сохранение исторического и культурного наследия России и Сербии, проведение природоохранной, образовательной, исследовательской и иной деятельности.
Под эгидой Центра проводятся летние практики для российских студентов, организуются выставки фотографий ежегодного конкурса РГО "Самая красивая страна" и кинопоказы фильмов, снятых при поддержке Общества, работают площадки Географического диктанта РГО.
 
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)СербияРоссияРусское географическое общество
 
 
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