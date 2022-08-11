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В Госдуме предложили повысить МРОТ в два раза

В Госдуме предложили повысить МРОТ в два раза - РИА Новости, 11.08.2022

В Госдуме предложили повысить МРОТ в два раза

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о почти двукратном повышении минимального размера оплаты труда, документ опубликовали в думской базе данных. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T09:30

2022-08-11T09:30

2022-08-11T11:21

ярослав нилов

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лдпр

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о почти двукратном повышении минимального размера оплаты труда, документ опубликовали в думской базе данных.Сегодня МРОТ в России составляет 15 279 рублей.Как утверждают авторы инициативы, такой шаг поможет сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности населения.По расчетам депутатов, на двукратное повышение показателя потребуется 1,16 триллиона рублей."Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности", — подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.По мнению замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова, пересмотреть размер минимальной оплаты труда необходимо именно сейчас — в момент подготовки бюджета на следующий год. Депутат напомнил, что несколько лет назад приняли решение о расчете МРОТ по медианной методике, однако из-за нестабильной экономической ситуации осуществить это не удается.

https://ria.ru/20220627/mrot-1798493712.html

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Станислав Ванд

ярослав нилов, россия, европа, лдпр, экономика, общество