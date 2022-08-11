09:30 11.08.2022 (обновлено: 11:21 11.08.2022)
В Госдуме предложили повысить МРОТ в два раза
ЛДПР внесла в ГД законопроект о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей в месяц
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о почти двукратном повышении минимального размера оплаты труда, документ опубликовали в думской базе данных.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 30 000 рублей в месяц", — говорится в тексте.
Сегодня МРОТ в России составляет 15 279 рублей.
Как утверждают авторы инициативы, такой шаг поможет сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности населения.
По расчетам депутатов, на двукратное повышение показателя потребуется 1,16 триллиона рублей.
"Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности", — подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова, пересмотреть размер минимальной оплаты труда необходимо именно сейчас — в момент подготовки бюджета на следующий год. Депутат напомнил, что несколько лет назад приняли решение о расчете МРОТ по медианной методике, однако из-за нестабильной экономической ситуации осуществить это не удается.