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Мосгоризбирком утвердил использование электронного списка избирателей - РИА Новости, 11.08.2022
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Мосгоризбирком утвердил использование электронного списка избирателей
Мосгоризбирком утвердил использование электронного списка избирателей - РИА Новости, 11.08.2022
Мосгоризбирком утвердил использование электронного списка избирателей
Московская городская избирательная комиссия утвердила использование электронного списка избирателей на муниципальных выборах осенью, сообщила за заседании в... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:40
2022-08-11T17:40
политика
владимир попов
москва
мосгоризбирком
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия утвердила использование электронного списка избирателей на муниципальных выборах осенью, сообщила за заседании в четверг председатель комиссии Ольга Кириллова.В материалах пресс-службы Мосгоризбиркома уточняется, что электронный список будет учитывать всех избирателей, вне зависимости от избранного ими способа голосования. Члены участковых комиссий, благодаря, использованию электронного списка избирателей смогут на избирательном участке непосредственно перед выдачей бюллетеня удостовериться, что избиратель не проголосовал иными способами, в том числе электронно. Таким образом, попытки повторного голосования теряют смысл."Предлагаю поддержать порядок составления, уточнения и использования списков избирателей на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в городе Москве, назначенных на 11 сентября 2022 года",- сказала Кириллова.Члены комиссии проголосовали единогласно.Секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов подчеркнул, что электронный список не отменяет бумажный они обладают равной юридической силой. Также он отметил, что в полной мере обеспечена сохранность персональных данных.Московская избирательная комиссия также приняла решение о наличии QR-кодов на протоколах участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Из материалов пресс-службы следует, что применение этой технологии позволяет значительно уменьшить время ввода итоговых протоколов в ГАС "Выборы", исключает ошибки при вводе и даёт возможность участникам избирательного процесса ознакомиться с итогами голосования на конкретном участке в кратчайшие сроки."Я предлагаю проголосовать за предлагаемый проект решения", - сказала Кириллова.Члены комиссии поддержали проект решения единогласно.Впервые технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с таким кодом была применена в сентябре 2017 года.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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политика, владимир попов, москва, мосгоризбирком
Политика, Владимир Попов, Москва, Мосгоризбирком
17:40 11.08.2022
 
Мосгоризбирком утвердил использование электронного списка избирателей

Мосгоризбирком утвердил использование электронного списка избирателей на выборах осенью

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия утвердила использование электронного списка избирателей на муниципальных выборах осенью, сообщила за заседании в четверг председатель комиссии Ольга Кириллова.
В материалах пресс-службы Мосгоризбиркома уточняется, что электронный список будет учитывать всех избирателей, вне зависимости от избранного ими способа голосования. Члены участковых комиссий, благодаря, использованию электронного списка избирателей смогут на избирательном участке непосредственно перед выдачей бюллетеня удостовериться, что избиратель не проголосовал иными способами, в том числе электронно. Таким образом, попытки повторного голосования теряют смысл.
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"Предлагаю поддержать порядок составления, уточнения и использования списков избирателей на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в городе Москве, назначенных на 11 сентября 2022 года",- сказала Кириллова.
Члены комиссии проголосовали единогласно.
Секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов подчеркнул, что электронный список не отменяет бумажный они обладают равной юридической силой. Также он отметил, что в полной мере обеспечена сохранность персональных данных.
Московская избирательная комиссия также приняла решение о наличии QR-кодов на протоколах участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Из материалов пресс-службы следует, что применение этой технологии позволяет значительно уменьшить время ввода итоговых протоколов в ГАС "Выборы", исключает ошибки при вводе и даёт возможность участникам избирательного процесса ознакомиться с итогами голосования на конкретном участке в кратчайшие сроки.
"Я предлагаю проголосовать за предлагаемый проект решения", - сказала Кириллова.
Члены комиссии поддержали проект решения единогласно.
Впервые технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с таким кодом была применена в сентябре 2017 года.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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