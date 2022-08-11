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Украинские войска размещаются в детсадах Николаева, Запорожья и ДНР
Украинские войска размещаются в детсадах Николаева, Запорожья и ДНР - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские войска размещаются в детсадах Николаева, Запорожья и ДНР
Украинские войска и националистические формирования размещаются в детских садах Донецкой Народной Республики, Николаева и Запорожья, жителей близлежащих домов... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T22:59
2022-08-11T22:59
2022-08-11T22:59
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
запорожье
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска и националистические формирования размещаются в детских садах Донецкой Народной Республики, Николаева и Запорожья, жителей близлежащих домов не эвакуируют, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаеве на территории детского сада № 103 (улица Океановская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась, боевики фактически используют местное население в качестве "живого щита"; в Запорожье украинскими националистами в здании детского сада № 295 (улица Автозаводская) развернут штаб территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена бронетехника", - сказал он.Кроме того, в Константиновке в ДНР украинские вооруженные формирования в детском саду на улице Гастелло оборудовали командный пункт и склады боеприпасов, по периметру выставили блокпосты, а подходы к учреждению заминировали, не предупредив об этом местных жителей."В Краматорске Донецкой Народной Республики в помещениях детских садов № 8 и 67 (улица Приймаченко) дислоцированы подразделения ВСУ, а на территориях размещены артиллерия и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты", - рассказал генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), запорожье, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Запорожье, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
Украинские войска размещаются в детсадах Николаева, Запорожья и ДНР
Минобороны: украинские войска размещаются в детских садах Николаева, Запорожья и ДНР