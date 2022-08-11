https://ria.ru/20220811/vsu-1809030071.html

Украинские войска размещаются в детсадах Николаева, Запорожья и ДНР

Украинские войска размещаются в детсадах Николаева, Запорожья и ДНР - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские войска размещаются в детсадах Николаева, Запорожья и ДНР

Украинские войска и националистические формирования размещаются в детских садах Донецкой Народной Республики, Николаева и Запорожья, жителей близлежащих домов... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T22:59

2022-08-11T22:59

2022-08-11T22:59

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

запорожье

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска и националистические формирования размещаются в детских садах Донецкой Народной Республики, Николаева и Запорожья, жителей близлежащих домов не эвакуируют, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаеве на территории детского сада № 103 (улица Океановская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась, боевики фактически используют местное население в качестве "живого щита"; в Запорожье украинскими националистами в здании детского сада № 295 (улица Автозаводская) развернут штаб территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена бронетехника", - сказал он.Кроме того, в Константиновке в ДНР украинские вооруженные формирования в детском саду на улице Гастелло оборудовали командный пункт и склады боеприпасов, по периметру выставили блокпосты, а подходы к учреждению заминировали, не предупредив об этом местных жителей."В Краматорске Донецкой Народной Республики в помещениях детских садов № 8 и 67 (улица Приймаченко) дислоцированы подразделения ВСУ, а на территориях размещены артиллерия и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты", - рассказал генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

запорожье

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, николаев (украина), запорожье, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф