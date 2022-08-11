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ВС России уничтожили 20 украинских пунктов управления
ВС России уничтожили 20 украинских пунктов управления - РИА Новости, 11.08.2022
ВС России уничтожили 20 украинских пунктов управления
Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили 20 пунктов управления украинских войск бригадного и батальонного звеньев, сообщили журналистам в четверг в Минобороны... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:49
2022-08-11T12:49
2022-08-11T12:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили 20 пунктов управления украинских войск бригадного и батальонного звеньев, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное Донецкой Народной Республики и Трудовое Запорожской области", - сказали в ведомстве.В Минобороны также сообщили, что армией РФ уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, в мире, россия, украина, константиновка, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире, Россия, Украина, Константиновка, ЗРК С-300
12:49 11.08.2022 (обновлено: 12:54 11.08.2022)
ВС России уничтожили 20 украинских пунктов управления
Минобороны: ВС уничтожили 20 пунктов управления ВСУ и восемь складов боеприпасов