https://ria.ru/20220811/vs-1808845824.html

ВС России уничтожили 20 украинских пунктов управления

ВС России уничтожили 20 украинских пунктов управления - РИА Новости, 11.08.2022

ВС России уничтожили 20 украинских пунктов управления

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили 20 пунктов управления украинских войск бригадного и батальонного звеньев, сообщили журналистам в четверг в Минобороны... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:49

2022-08-11T12:49

2022-08-11T12:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

в мире

россия

украина

константиновка

зрк с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_3697ba3f9be9147979519e1c1fd63320.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили 20 пунктов управления украинских войск бригадного и батальонного звеньев, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное Донецкой Народной Республики и Трудовое Запорожской области", - сказали в ведомстве.В Минобороны также сообщили, что армией РФ уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, в мире, россия, украина, константиновка, зрк с-300