https://ria.ru/20220811/vozvraschenie-1808765904.html

Жители Херсонской области начали возвращаться с Украины

Жители Херсонской области начали возвращаться с Украины - РИА Новости, 11.08.2022

Жители Херсонской области начали возвращаться с Украины

Покинувшие Херсонскую область жители начали возвращаться обратно, сообщила РИА Новости замглавы администрации региона Екатерина Губарева. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T07:20

2022-08-11T07:20

2022-08-11T11:33

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

россия

в мире

екатерина губарева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Покинувшие Херсонскую область жители начали возвращаться обратно, сообщила РИА Новости замглавы администрации региона Екатерина Губарева.По словам Губаревой, несмотря на обстрелы, проще жить на родной земле и иметь перспективы."Да, есть определенный минус, что может быть "прилет" или какие-то неадекватные в Киеве примут решение устроить диверсию, как это было с "лепестками" в Донецке. Но уж извините — это не мы организовываем, а это нам и вам вставляют палки в колеса", — добавила замглавы администрации.Губарева отметила, что украинская пропаганда работает на полную мощность и ежедневно вещает о "зверствах", происходящих на освобожденных территориях. Однако киевский режим не может повлиять на общение людей между собой."У многих, кто выехал, остались на освобожденных территориях родственники или друзья. Идет постоянный обмен информацией и новостями. Соответственно, у беженцев есть две альтернативы", — продолжила чиновница. Речь, пояснила она, идет между выбором вернуться, получить гражданство России, оформить социальные выплаты и пенсии либо же оставаться без всяких гарантий на подконтрольных Украине территориях, где наживаются на переселенцах, а соцвыплат — минимум.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220811/kherson-1808763970.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/kherson-1808686422.html

херсонская область

украина

россия

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Алексей Калабанов

херсонская область , украина, россия, в мире, екатерина губарева