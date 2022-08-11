07:20 11.08.2022 (обновлено: 11:33 11.08.2022)
Жители Херсонской области начали возвращаться с Украины
Замглавы Херсонской области Губарева заявила о возвращении в регион уехавших на Украину
Российский флаг над зданием железнодорожного вокзала в Херсоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Покинувшие Херсонскую область жители начали возвращаться обратно, сообщила РИА Новости замглавы администрации региона Екатерина Губарева.
"В большинстве своем это жители области, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских, контрнаступлении ВСУ и прочего бреда. Ну, уехали? Увидели, что вакансий на рынке труда мизер, средняя зарплата сравнима с Африкой, а в довесок еще и за русский язык укоряют. Да, можно еще в Европу поехать, но давайте будем объективными, честно признаем, что нигде в мире сегодня нет рая земного. Тем более для беженцев", — сказала собеседница агентства.
По словам Губаревой, несмотря на обстрелы, проще жить на родной земле и иметь перспективы.
Губарева отметила, что украинская пропаганда работает на полную мощность и ежедневно вещает о "зверствах", происходящих на освобожденных территориях. Однако киевский режим не может повлиять на общение людей между собой.
"У многих, кто выехал, остались на освобожденных территориях родственники или друзья. Идет постоянный обмен информацией и новостями. Соответственно, у беженцев есть две альтернативы", — продолжила чиновница.
"Пока на Украине людей в качестве пушечного мяса отправляют на фронт, в Херсонской области перед каждым, кто хочет работать и созидать, открываются колоссальные возможности и перспективы", — заключила Губарева.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Обе области объявили о планах войти в состав России.