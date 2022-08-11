Рейтинг@Mail.ru
Жители Херсонской области начали возвращаться с Украины - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/vozvraschenie-1808765904.html
Жители Херсонской области начали возвращаться с Украины
Жители Херсонской области начали возвращаться с Украины - РИА Новости, 11.08.2022
Жители Херсонской области начали возвращаться с Украины
Покинувшие Херсонскую область жители начали возвращаться обратно, сообщила РИА Новости замглавы администрации региона Екатерина Губарева. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T07:20
2022-08-11T11:33
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
россия
в мире
екатерина губарева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806958234_0:0:923:519_1920x0_80_0_0_621c51ed905e39eea02d2132eee034aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Покинувшие Херсонскую область жители начали возвращаться обратно, сообщила РИА Новости замглавы администрации региона Екатерина Губарева.По словам Губаревой, несмотря на обстрелы, проще жить на родной земле и иметь перспективы."Да, есть определенный минус, что может быть "прилет" или какие-то неадекватные в Киеве примут решение устроить диверсию, как это было с "лепестками" в Донецке. Но уж извините — это не мы организовываем, а это нам и вам вставляют палки в колеса", — добавила замглавы администрации.Губарева отметила, что украинская пропаганда работает на полную мощность и ежедневно вещает о "зверствах", происходящих на освобожденных территориях. Однако киевский режим не может повлиять на общение людей между собой."У многих, кто выехал, остались на освобожденных территориях родственники или друзья. Идет постоянный обмен информацией и новостями. Соответственно, у беженцев есть две альтернативы", — продолжила чиновница. Речь, пояснила она, идет между выбором вернуться, получить гражданство России, оформить социальные выплаты и пенсии либо же оставаться без всяких гарантий на подконтрольных Украине территориях, где наживаются на переселенцах, а соцвыплат — минимум.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Обе области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220811/kherson-1808763970.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220810/kherson-1808686422.html
херсонская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808775659_0:0:922:692_1920x0_80_0_0_e62694e8da2735034bc7fce1a0048fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , украина, россия, в мире, екатерина губарева
07:20 11.08.2022 (обновлено: 11:33 11.08.2022)
 
Жители Херсонской области начали возвращаться с Украины

Замглавы Херсонской области Губарева заявила о возвращении в регион уехавших на Украину

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский флаг над зданием железнодорожного вокзала в Херсоне
Российский флаг над зданием железнодорожного вокзала в Херсоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российский флаг над зданием железнодорожного вокзала в Херсоне
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Покинувшие Херсонскую область жители начали возвращаться обратно, сообщила РИА Новости замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

"В большинстве своем это жители области, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских, контрнаступлении ВСУ и прочего бреда. Ну, уехали? Увидели, что вакансий на рынке труда мизер, средняя зарплата сравнима с Африкой, а в довесок еще и за русский язык укоряют. Да, можно еще в Европу поехать, но давайте будем объективными, честно признаем, что нигде в мире сегодня нет рая земного. Тем более для беженцев", — сказала собеседница агентства.

По словам Губаревой, несмотря на обстрелы, проще жить на родной земле и иметь перспективы.
"Да, есть определенный минус, что может быть "прилет" или какие-то неадекватные в Киеве примут решение устроить диверсию, как это было с "лепестками" в Донецке. Но уж извините — это не мы организовываем, а это нам и вам вставляют палки в колеса", — добавила замглавы администрации.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
05:25Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти заявили о стабилизации социально-экономической ситуации
Губарева отметила, что украинская пропаганда работает на полную мощность и ежедневно вещает о "зверствах", происходящих на освобожденных территориях. Однако киевский режим не может повлиять на общение людей между собой.
"У многих, кто выехал, остались на освобожденных территориях родственники или друзья. Идет постоянный обмен информацией и новостями. Соответственно, у беженцев есть две альтернативы", — продолжила чиновница.
Речь, пояснила она, идет между выбором вернуться, получить гражданство России, оформить социальные выплаты и пенсии либо же оставаться без всяких гарантий на подконтрольных Украине территориях, где наживаются на переселенцах, а соцвыплат — минимум.

"Пока на Украине людей в качестве пушечного мяса отправляют на фронт, в Херсонской области перед каждым, кто хочет работать и созидать, открываются колоссальные возможности и перспективы", — заключила Губарева.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 17:53В мире
В Херсоне пресекли работу центра противодействия интеграции с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаРоссияВ миреЕкатерина Губарева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала