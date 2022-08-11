https://ria.ru/20220811/voda-1808946833.html
Еврокомиссия предложила решить проблему с засухой очисткой сточных вод
Еврокомиссия предложила решить проблему с засухой очисткой сточных вод - РИА Новости, 11.08.2022
Еврокомиссия предложила решить проблему с засухой очисткой сточных вод
Почти половина Евросоюза находится под влиянием засухи, ключевым методом решения проблемы нехватки воды может стать ее повторное использование из городских... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:29
2022-08-11T17:29
2022-08-11T17:39
в мире
евросоюз
еврокомиссия
западная европа
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БРЮССЕЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Почти половина Евросоюза находится под влиянием засухи, ключевым методом решения проблемы нехватки воды может стать ее повторное использование из городских очистных сооружений, считает Еврокомиссия."Новая волна жары идет по Центральной и Западной Европе. И почти в половине ЕС - опасные уровни засухи", - говорится в Twitter ЕК."Повторное использование воды из городских очистных сооружений может стать ключевым решением в борьбе с нехваткой воды", - отмечается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220811/zasukha-1808842856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, еврокомиссия, западная европа
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Западная Европа
17:29 11.08.2022 (обновлено: 17:39 11.08.2022)
Еврокомиссия предложила решить проблему с засухой очисткой сточных вод
Еврокомиссия предложила повторно использовать воду из городских очистных сооружений