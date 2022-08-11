Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия предложила решить проблему с засухой очисткой сточных вод - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/voda-1808946833.html
Еврокомиссия предложила решить проблему с засухой очисткой сточных вод
Еврокомиссия предложила решить проблему с засухой очисткой сточных вод - РИА Новости, 11.08.2022
Еврокомиссия предложила решить проблему с засухой очисткой сточных вод
Почти половина Евросоюза находится под влиянием засухи, ключевым методом решения проблемы нехватки воды может стать ее повторное использование из городских... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:29
2022-08-11T17:39
в мире
евросоюз
еврокомиссия
западная европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749035960_0:454:2833:2048_1920x0_80_0_0_041231a2cf55e46a9a98bfd29070ddb7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Почти половина Евросоюза находится под влиянием засухи, ключевым методом решения проблемы нехватки воды может стать ее повторное использование из городских очистных сооружений, считает Еврокомиссия."Новая волна жары идет по Центральной и Западной Европе. И почти в половине ЕС - опасные уровни засухи", - говорится в Twitter ЕК."Повторное использование воды из городских очистных сооружений может стать ключевым решением в борьбе с нехваткой воды", - отмечается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220811/zasukha-1808842856.html
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749035960_0:295:2337:2048_1920x0_80_0_0_00886f30e17e36ee962608e1d1a295fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, еврокомиссия, западная европа
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Западная Европа
17:29 11.08.2022 (обновлено: 17:39 11.08.2022)
 
Еврокомиссия предложила решить проблему с засухой очисткой сточных вод

Еврокомиссия предложила повторно использовать воду из городских очистных сооружений

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЗасыхающие посевы
Засыхающие посевы - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Засыхающие посевы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Почти половина Евросоюза находится под влиянием засухи, ключевым методом решения проблемы нехватки воды может стать ее повторное использование из городских очистных сооружений, считает Еврокомиссия.
"Новая волна жары идет по Центральной и Западной Европе. И почти в половине ЕС - опасные уровни засухи", - говорится в Twitter ЕК.
"Повторное использование воды из городских очистных сооружений может стать ключевым решением в борьбе с нехваткой воды", - отмечается в сообщении.
Река Рейн в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 12:37В мире
СМИ: засуха в ФРГ может заблокировать перевозку грузов по Рейну
 
В миреЕвросоюзЕврокомиссияЗападная Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала