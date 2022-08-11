https://ria.ru/20220811/voda-1808946833.html

Еврокомиссия предложила решить проблему с засухой очисткой сточных вод

Еврокомиссия предложила решить проблему с засухой очисткой сточных вод - РИА Новости, 11.08.2022

Еврокомиссия предложила решить проблему с засухой очисткой сточных вод

Почти половина Евросоюза находится под влиянием засухи, ключевым методом решения проблемы нехватки воды может стать ее повторное использование из городских... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:29

2022-08-11T17:29

2022-08-11T17:39

в мире

евросоюз

еврокомиссия

западная европа

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БРЮССЕЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Почти половина Евросоюза находится под влиянием засухи, ключевым методом решения проблемы нехватки воды может стать ее повторное использование из городских очистных сооружений, считает Еврокомиссия."Новая волна жары идет по Центральной и Западной Европе. И почти в половине ЕС - опасные уровни засухи", - говорится в Twitter ЕК."Повторное использование воды из городских очистных сооружений может стать ключевым решением в борьбе с нехваткой воды", - отмечается в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220811/zasukha-1808842856.html

западная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, евросоюз, еврокомиссия, западная европа