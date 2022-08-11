https://ria.ru/20220811/vk-1808985729.html

Эксперт заявил, что "VK Видео" может заменить YouTube в России уже сейчас

Эксперт заявил, что "VK Видео" может заменить YouTube в России уже сейчас - РИА Новости, 11.08.2022

Эксперт заявил, что "VK Видео" может заменить YouTube в России уже сейчас

Российская онлайн-платформа "VK Видео" может уже сейчас заменить иностранный хостинг YouTube в случае его блокировки, поделился мнением с РИА Новости директор... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T18:58

2022-08-11T18:58

2022-08-11T18:58

общество

технологии

игорь ашманов

россия

youtube

rutube

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская онлайн-платформа "VK Видео" может уже сейчас заменить иностранный хостинг YouTube в случае его блокировки, поделился мнением с РИА Новости директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.Ранее в четверг социальная сеть "ВКонтакте" представила продуктовые результаты за второй квартал, согласно которым на платформе VK Видео ролики смотрели в среднем 2,35 миллиарда раз в сутки, что стало новым рекордом среднеквартальных просмотров."VK Видео" - главный претендент на сегодняшний момент, чтобы заменить собой YouTube, потому что RuTube по мощностям не вытянет, если вдруг к ним неожиданно начнут переходить все пользователи... В "ВКонтакте" очень много смотрят видео, но в соцсети это потребление идет в том числе за счет ленты. То есть это не напрямую переход в видеораздел, а в том числе через ленту", - отметил эксперт.По мнению Зыкова, разработчики платформы сделали много, чтобы стать лидером на рынке отечественных видеохостингов. Он добавил, что у RuTube по-прежнему не хватает серверных мощностей для того, чтобы принять всю массу пользователей, которые хлынут к нему, если YouTube будет заблокирован. "YouTube сегодня популярен на разных платформах, в том числе на SmartTV, и если YouTube в России будет заблокирован, то главной площадкой страны станет "ВКонтакте", - прокомментировал агентству Зыков.В конце июля член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, выступая в Общественной палате на круглом столе по угрозам для детей в интернете, высказал мнение, что YouTube в России будет заблокирован к осени.В начале марта YouTube сообщил, что создатели контента на видеохостинге больше не смогут получать доход от пользователей из России. Компания приостановила все возможности монетизации включая подписки YouTube Premium и Music Premium, спонсорство каналов, суперчаты, суперстикеры и мерч для зрителей из России.

https://ria.ru/20220809/shtraf-1808456951.html

https://ria.ru/20220803/youtube-1807049145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, игорь ашманов, россия, youtube, rutube