https://ria.ru/20220811/vizy-1809020307.html
МИД назвал призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам русофобией
МИД назвал призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам русофобией - РИА Новости, 11.08.2022
МИД назвал призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам русофобией
МИД РФ отреагировал на призыв властей Латвии перестать выдавать визы россиянам: подобные действия назвали в ведомстве очередным проявлением русофобии и... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T21:10
2022-08-11T21:10
2022-08-11T21:26
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
латвия
в мире
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189731_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_7b70af4a9c79d451993192d14e38b316.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. МИД РФ отреагировал на призыв властей Латвии перестать выдавать визы россиянам: подобные действия назвали в ведомстве очередным проявлением русофобии и подчеркнули, что они противоречат международному праву.Там подчеркивается, что подобные шаги высшего законодательного органа власти Латвии нарушают международное право и принцип суверенного равенства государств, зафиксированный уставом ООН.
https://ria.ru/20220811/slutskiy-1808865128.html
латвия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189731_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26fe7f6230ae69b3201c944182a2e79f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, в мире, россия, оон
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Латвия, В мире, Россия, ООН
21:10 11.08.2022 (обновлено: 21:26 11.08.2022)
МИД назвал призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам русофобией
МИД назвал призывы Латвии прекратить выдачу туристических виз россиянам русофобией