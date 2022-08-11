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МИД назвал призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам русофобией

МИД назвал призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам русофобией - РИА Новости, 11.08.2022

МИД назвал призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам русофобией

МИД РФ отреагировал на призыв властей Латвии перестать выдавать визы россиянам: подобные действия назвали в ведомстве очередным проявлением русофобии и... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T21:10

2022-08-11T21:10

2022-08-11T21:26

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. МИД РФ отреагировал на призыв властей Латвии перестать выдавать визы россиянам: подобные действия назвали в ведомстве очередным проявлением русофобии и подчеркнули, что они противоречат международному праву.Там подчеркивается, что подобные шаги высшего законодательного органа власти Латвии нарушают международное право и принцип суверенного равенства государств, зафиксированный уставом ООН.

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, в мире, россия, оон