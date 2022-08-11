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МИД назвал призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам русофобией - РИА Новости, 11.08.2022
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МИД назвал призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам русофобией
МИД назвал призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам русофобией - РИА Новости, 11.08.2022
МИД назвал призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам русофобией
МИД РФ отреагировал на призыв властей Латвии перестать выдавать визы россиянам: подобные действия назвали в ведомстве очередным проявлением русофобии и... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T21:10
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
латвия
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россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. МИД РФ отреагировал на призыв властей Латвии перестать выдавать визы россиянам: подобные действия назвали в ведомстве очередным проявлением русофобии и подчеркнули, что они противоречат международному праву.Там подчеркивается, что подобные шаги высшего законодательного органа власти Латвии нарушают международное право и принцип суверенного равенства государств, зафиксированный уставом ООН.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, в мире, россия, оон
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Латвия, В мире, Россия, ООН
21:10 11.08.2022 (обновлено: 21:26 11.08.2022)
 
МИД назвал призывы Латвии прекратить выдачу виз россиянам русофобией

МИД назвал призывы Латвии прекратить выдачу туристических виз россиянам русофобией

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. МИД РФ отреагировал на призыв властей Латвии перестать выдавать визы россиянам: подобные действия назвали в ведомстве очередным проявлением русофобии и подчеркнули, что они противоречат международному праву.

"Рассматриваем заявление Сейма Латвии с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала "камертоном" латвийской внешней политики", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Там подчеркивается, что подобные шаги высшего законодательного органа власти Латвии нарушают международное право и принцип суверенного равенства государств, зафиксированный уставом ООН.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 13:37
Слуцкий прокомментировал решение сейма Латвии
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛатвияВ миреРоссияООН
 
 
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