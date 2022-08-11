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ООН раскритиковала слова премьера Эстонии о посещении Европы как привилегии
ООН раскритиковала слова премьера Эстонии о посещении Европы как привилегии - РИА Новости, 11.08.2022
ООН раскритиковала слова премьера Эстонии о посещении Европы как привилегии
ООН выступает против дискриминации, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать заявление премьера Эстонии РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:40
2022-08-11T20:40
2022-08-11T20:40
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санкции в отношении россии
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ООН, 11 авг – РИА Новости. ООН выступает против дискриминации, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать заявление премьера Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы - это привилегия.Ранее Каллас заявила, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления, подобные словам премьера Эстонии, как правило, идут из стран, которых Россия уже признала недружественными. По его словам, "в своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран".Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова премьера Эстонии "нацистской хренью". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Каллас "чушью на грани национализма".
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в мире, россия, эстония, европа, санкции в отношении россии, оон, кая каллас
В мире, Россия, Эстония, Европа, Санкции в отношении России, ООН, Кая Каллас
ООН раскритиковала слова премьера Эстонии о посещении Европы как привилегии
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