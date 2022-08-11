https://ria.ru/20220811/vizy-1809016098.html

ООН раскритиковала слова премьера Эстонии о посещении Европы как привилегии

ООН раскритиковала слова премьера Эстонии о посещении Европы как привилегии - РИА Новости, 11.08.2022

ООН раскритиковала слова премьера Эстонии о посещении Европы как привилегии

ООН выступает против дискриминации, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать заявление премьера Эстонии РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T20:40

2022-08-11T20:40

2022-08-11T20:40

в мире

россия

эстония

европа

санкции в отношении россии

оон

кая каллас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792011248_0:132:2047:1283_1920x0_80_0_0_a4030e395f4a5ef5cd17930717a11d47.jpg

ООН, 11 авг – РИА Новости. ООН выступает против дискриминации, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать заявление премьера Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы - это привилегия.Ранее Каллас заявила, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления, подобные словам премьера Эстонии, как правило, идут из стран, которых Россия уже признала недружественными. По его словам, "в своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран".Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова премьера Эстонии "нацистской хренью". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Каллас "чушью на грани национализма".

https://ria.ru/20220811/vizy-1808836811.html

россия

эстония

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, эстония, европа, санкции в отношении россии, оон, кая каллас