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ООН раскритиковала слова премьера Эстонии о посещении Европы как привилегии - РИА Новости, 11.08.2022
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ООН раскритиковала слова премьера Эстонии о посещении Европы как привилегии
ООН раскритиковала слова премьера Эстонии о посещении Европы как привилегии - РИА Новости, 11.08.2022
ООН раскритиковала слова премьера Эстонии о посещении Европы как привилегии
ООН выступает против дискриминации, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать заявление премьера Эстонии РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:40
2022-08-11T20:40
в мире
россия
эстония
европа
санкции в отношении россии
оон
кая каллас
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ООН, 11 авг – РИА Новости. ООН выступает против дискриминации, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать заявление премьера Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы - это привилегия.Ранее Каллас заявила, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления, подобные словам премьера Эстонии, как правило, идут из стран, которых Россия уже признала недружественными. По его словам, "в своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран".Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова премьера Эстонии "нацистской хренью". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Каллас "чушью на грани национализма".
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в мире, россия, эстония, европа, санкции в отношении россии, оон, кая каллас
В мире, Россия, Эстония, Европа, Санкции в отношении России, ООН, Кая Каллас
20:40 11.08.2022
 
ООН раскритиковала слова премьера Эстонии о посещении Европы как привилегии

В ООН заявили, что выступают против дискриминации на выдачу шенгенских виз

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас . Архивное фото
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ООН, 11 авг – РИА Новости. ООН выступает против дискриминации, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать заявление премьера Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы - это привилегия.
Ранее Каллас заявила, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас".
"Мы выступаем против дискриминации. Но я не будут комментировать каждую колкость", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, являются ли слова Каллас проявлением дискриминации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления, подобные словам премьера Эстонии, как правило, идут из стран, которых Россия уже признала недружественными. По его словам, "в своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран".
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова премьера Эстонии "нацистской хренью". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Каллас "чушью на грани национализма".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
12:21
В МИД прокомментировали идеи запретить выдачу шенгенских виз россиянам
 
В миреРоссияЭстонияЕвропаСанкции в отношении РоссииООНКая Каллас
 
 
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