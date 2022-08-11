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Идея запрета виз для россиян вряд ли получит поддержку в ЕС, пишут СМИ

Идея запрета виз для россиян вряд ли получит поддержку в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2022

Идея запрета виз для россиян вряд ли получит поддержку в ЕС, пишут СМИ

Предложение запретить выдачу шенгенских виз гражданам России вряд ли получит единогласную поддержку на общеевропейском уроне, пишет испанская газета Mundo. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:47

2022-08-11T14:47

2022-08-11T15:06

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Предложение запретить выдачу шенгенских виз гражданам России вряд ли получит единогласную поддержку на общеевропейском уроне, пишет испанская газета Mundo."Полное ограничение на въезд российских граждан все еще далеко от возможностей Европы, по крайней мере в ближайшее время. Маловероятно, что эта идея добьется всеобщей поддержки", - говорится в сообщении.Отмечается, что даже если какая-то из стран, поддержавших эту идею, прекратит выдачу разрешений на въезд для россиян, "шенгенская система все равно позволит гражданам РФ перемещаться" по Европе. Помимо этого полный запрет на въезд россиян вызывает вопросы с юридической точки зрения.Сообщается, что Рига и Хельсинки поднимут вопрос о запрете выдачи виз россиянам на следующем Совете по иностранным делам ЕС, намеченном на 31 августа в чешской столице. Однако ожидается, что вопрос будет предметно рассматриваться лишь на саммите европейских лидеров в октябре.Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт говорил, что в правительстве страны нет единой позиции по вопросу о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам. Правительство ФРГ вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета.В четверг глава эстонского МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как отмечал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

https://ria.ru/20220811/viza-1808867231.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220811/sholts-1808869683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

урмас рейнсалу, константин косачев, германия, европа, россия, евросоюз, совет федерации рф, в мире, новости - туризм