Миронов назвал возможность запрета на выдачу шенгенских виз моментом истины
Миронов назвал вероятность запрета на выдачу шенгенских виз россиянам крайне высокой
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вероятность всеобщего запрета на выдачу виз россиянам со стороны Европейского союза надо оценивать как высокую, такая хамская выходка со стороны ЕС станет "моментом истины" для тех, кто пока еще верит в миф о цивилизованном Западе, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Оцениваю как высокую вероятность всеобщего запрета на выдачу виз россиянам со стороны Европейского союза. Данный вопрос в Брюсселе планируют обсудить в конце августа", - написал Миронов в своем Telegram-канале, отметив, что запрет на въезд в Евросоюз нанесет удар по мифу о цивилизованном Западе. По его словам, данное решение будет принято если не сейчас, то позже.
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"Меня умиляют раздающиеся у нас очередные упования на "здравомыслие" западных "партнеров". Неужели еще кому-то не ясно, что со здравым смыслом европейцы простились всерьез и надолго? Все их пакеты санкций если и действуют, то во вред зачинщикам. Но остановиться европейская элита уже не может, они должны что-то делать, строить каверзы России. А так как идей мало, они неизбежно придут к запрету на "шенген" для наших граждан", - продолжил политик.
Также он отметил, что Запад продолжает "тешить себя надеждами взорвать Россию изнутри", спровоцировав взрыв общественного недовольства, при этом запрет на въезд – еще одна попытка в этом направлении.
"Почти два миллиона россиян владеют собственностью в европейских странах. Европолитики полагают, что, условно говоря, толпы возмущенных граждан пойдут к Кремлю и станут требовать мира с Украиной, отказа от курса на укрепление суверенитета и тому подобное. В обмен на визы. Но они совершенно не думают, что такая хамская выходка со стороны ЕС станет "моментом истины" для тех, кто пока еще верит в миф о цивилизованном Западе", - добавил Миронов.
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