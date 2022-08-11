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Шольц ответил на вопрос о возможном визите Путина в Германию - РИА Новости, 11.08.2022
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Шольц ответил на вопрос о возможном визите Путина в Германию
Шольц ответил на вопрос о возможном визите Путина в Германию - РИА Новости, 11.08.2022
Шольц ответил на вопрос о возможном визите Путина в Германию
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что пока не размышлял, когда мог бы состояться визит президента России Владимира Путина в Германию, но отметил, что условиями... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:31
2022-08-11T21:39
в мире
олаф шольц
владимир путин
германия
россия
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БЕРЛИН, 11 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что пока не размышлял, когда мог бы состояться визит президента России Владимира Путина в Германию, но отметил, что условиями такого визита являются прекращение специальной военной операции на Украине, мирный договор между Москвой и Киевом, который не должен иметь характер "принудительного мира"."Что касается вопроса, когда Путин снова (может быть. — Прим. ред.) в Германии, — об этом я пока не размышлял", — заявил Шольц на традиционной большой летней пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.В ответ на уточняющий вопрос, при каких условиях такой визит был бы возможен, Шольц заявил, что прежде всего необходимо завершение военных действий и мирный договор."Я думаю, что одно абсолютно ясно — что (спецоперация. — Прим. ред.) должна быть закончена", — сказал он.По его словам, спецоперация стала причиной, почему по всему миру принято много санкций, "почему мы тратим значительно больше денег на бундесвер, чтобы мы могли быть вооружены против любого нападения". "Это причина, почему мы поддерживаем Украину оружием. Что должно произойти сейчас, — и это задача, о которой сейчас идет речь, — что Россия должна признать, что ей необходимо договориться с Украиной, и это не должно привести к принудительному миру. &lt;...&gt; Это не должно произойти и не произойдет, я уверен в этом. Это задачи, о которых сейчас идет речь", — добавил Шольц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, олаф шольц, владимир путин, германия, россия
В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Германия, Россия
13:31 11.08.2022 (обновлено: 21:39 11.08.2022)
 
Шольц ответил на вопрос о возможном визите Путина в Германию

Канцлер Шольц назвал окончание спецоперации условием для визита Путина в Германию

© AP Photo / Olivier MatthysКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что пока не размышлял, когда мог бы состояться визит президента России Владимира Путина в Германию, но отметил, что условиями такого визита являются прекращение специальной военной операции на Украине, мирный договор между Москвой и Киевом, который не должен иметь характер "принудительного мира".
"Что касается вопроса, когда Путин снова (может быть. — Прим. ред.) в Германии, — об этом я пока не размышлял", — заявил Шольц на традиционной большой летней пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.
В ответ на уточняющий вопрос, при каких условиях такой визит был бы возможен, Шольц заявил, что прежде всего необходимо завершение военных действий и мирный договор.
"Я думаю, что одно абсолютно ясно — что (спецоперация. — Прим. ред.) должна быть закончена", — сказал он.
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По его словам, спецоперация стала причиной, почему по всему миру принято много санкций, "почему мы тратим значительно больше денег на бундесвер, чтобы мы могли быть вооружены против любого нападения". "Это причина, почему мы поддерживаем Украину оружием. Что должно произойти сейчас, — и это задача, о которой сейчас идет речь, — что Россия должна признать, что ей необходимо договориться с Украиной, и это не должно привести к принудительному миру. <...> Это не должно произойти и не произойдет, я уверен в этом. Это задачи, о которых сейчас идет речь", — добавил Шольц.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
При этом глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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