https://ria.ru/20220811/video-1808762929.html

Балуевский оценил значение беспилотников с точки зрения пропаганды

Балуевский оценил значение беспилотников с точки зрения пропаганды - РИА Новости, 11.08.2022

Балуевский оценил значение беспилотников с точки зрения пропаганды

Видеосъемки с разведывательных беспилотников очень эффективны в пропагандистских целях, их роль недооценивается, считает бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004 – РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T04:10

2022-08-11T04:10

2022-08-11T04:10

безопасность

технологии

сирия

беспилотники

юрий балуевский

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Видеосъемки с разведывательных беспилотников очень эффективны в пропагандистских целях, их роль недооценивается, считает бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004 – 2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.Он напомнил, что эти пропагандистские кампании с помощью эффектных роликов с беспилотников начались с событий в Сирии и затем получили еще более массовое распространение в ходе Второй карабахской войны и событий 2022 года."Справедливо отмечается, что эта сторона массового распространения БЛА недооценивается, в том числе, к сожалению, и в нашей стране", - полагает бывший начальник Генштаба.

https://ria.ru/20220811/kvadrokoptery-1808761668.html

сирия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

безопасность, технологии, сирия, беспилотники, юрий балуевский