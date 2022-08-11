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Балуевский оценил значение беспилотников с точки зрения пропаганды - РИА Новости, 11.08.2022
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Балуевский оценил значение беспилотников с точки зрения пропаганды
Балуевский оценил значение беспилотников с точки зрения пропаганды - РИА Новости, 11.08.2022
Балуевский оценил значение беспилотников с точки зрения пропаганды
Видеосъемки с разведывательных беспилотников очень эффективны в пропагандистских целях, их роль недооценивается, считает бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004 – РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T04:10
2022-08-11T04:10
безопасность
технологии
сирия
беспилотники
юрий балуевский
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Видеосъемки с разведывательных беспилотников очень эффективны в пропагандистских целях, их роль недооценивается, считает бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004 – 2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.Он напомнил, что эти пропагандистские кампании с помощью эффектных роликов с беспилотников начались с событий в Сирии и затем получили еще более массовое распространение в ходе Второй карабахской войны и событий 2022 года."Справедливо отмечается, что эта сторона массового распространения БЛА недооценивается, в том числе, к сожалению, и в нашей стране", - полагает бывший начальник Генштаба.
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безопасность, технологии, сирия, беспилотники, юрий балуевский
04:10 11.08.2022
 
Балуевский оценил значение беспилотников с точки зрения пропаганды

Генерал Балуевский заявил, что видео с беспилотников играют все большую роль в пропаганде

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВC России запускает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Военнослужащий ВC России запускает беспилотный летательный аппарат Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Видеосъемки с разведывательных беспилотников очень эффективны в пропагандистских целях, их роль недооценивается, считает бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004 – 2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.
"Кроме выполнения боевых задач, видеосъемки с разведывательных и ударных БЛА играют все большую роль в информационно-психологических операциях, медийном обеспечении боевых действий и в формировании общественного мнения в целом", - говорится в авторском предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".
Он напомнил, что эти пропагандистские кампании с помощью эффектных роликов с беспилотников начались с событий в Сирии и затем получили еще более массовое распространение в ходе Второй карабахской войны и событий 2022 года.
"Справедливо отмечается, что эта сторона массового распространения БЛА недооценивается, в том числе, к сожалению, и в нашей стране", - полагает бывший начальник Генштаба.
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
03:35
Генерал Балуевский рассказал о революции в артиллерии
 
БезопасностьТехнологииСирияБеспилотникиЮрий Балуевский
 
 
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