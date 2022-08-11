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Назван простой способ снизить риск набора лишнего веса - РИА Новости, 11.08.2022
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Назван простой способ снизить риск набора лишнего веса
Назван простой способ снизить риск набора лишнего веса - РИА Новости, 11.08.2022
Назван простой способ снизить риск набора лишнего веса
У некоторых людей может возникать "подкорковый аппетит", приводящий к набору лишних килограммов, предупредил специалист по лечению пищевых расстройств Иван... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T02:10
2022-08-11T09:35
общество
здоровье - общество
похудение
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. У некоторых людей может возникать "подкорковый аппетит", приводящий к набору лишних килограммов, предупредил специалист по лечению пищевых расстройств Иван Алименко. В интервью радио Sputnik он назвал простой способ справиться с этой проблемой.Для некоторых людей с избыточным весом характерно снижение чувствительности к жажде, отметил Алименко."Подкорковый аппетит", возникающий вместо жажды, относится к расстройствам пищевого поведения, добавил Алименко. Он объяснил, как уменьшить риск набора лишних килограммов при таком нарушении."Важно поддерживать питьевой режим, чтобы снизить этот так называемый подкорковый аппетит, то есть тот, который возникает вместо жажды. Соответственно, лучше пить где-то 30 миллиграммов жидкости на килограмм веса тела в день", – посоветовал специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко в интервью радио Sputnik.По его словам, регулярно употребляя необходимое организму количество жидкости, человек может избежать излишней тяги к пище.
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общество, здоровье - общество, похудение
02:10 11.08.2022 (обновлено: 09:35 11.08.2022)
 
Назван простой способ снизить риск набора лишнего веса

Эксперт Алименко заявил о необходимости придерживаться питьевого режима для похудения

© Depositphotos / nenetusДевушка на консультации у врача-диетолога
Девушка на консультации у врача-диетолога - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Depositphotos / nenetus
Девушка на консультации у врача-диетолога. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. У некоторых людей может возникать "подкорковый аппетит", приводящий к набору лишних килограммов, предупредил специалист по лечению пищевых расстройств Иван Алименко. В интервью радио Sputnik он назвал простой способ справиться с этой проблемой.
Для некоторых людей с избыточным весом характерно снижение чувствительности к жажде, отметил Алименко.
"Вместо желания выпить воды у них может возникать желание съесть что-то. Когда вместо утоления жажды человек начинает утолять голод, он может набрать еще больше лишних килограммов", – сказал специалист.
"Подкорковый аппетит", возникающий вместо жажды, относится к расстройствам пищевого поведения, добавил Алименко. Он объяснил, как уменьшить риск набора лишних килограммов при таком нарушении.
"Важно поддерживать питьевой режим, чтобы снизить этот так называемый подкорковый аппетит, то есть тот, который возникает вместо жажды. Соответственно, лучше пить где-то 30 миллиграммов жидкости на килограмм веса тела в день", – посоветовал специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко в интервью радио Sputnik.
По его словам, регулярно употребляя необходимое организму количество жидкости, человек может избежать излишней тяги к пище.
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