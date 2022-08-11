https://ria.ru/20220811/ves-1808758369.html

Назван простой способ снизить риск набора лишнего веса

Назван простой способ снизить риск набора лишнего веса - РИА Новости, 11.08.2022

Назван простой способ снизить риск набора лишнего веса

У некоторых людей может возникать "подкорковый аппетит", приводящий к набору лишних килограммов, предупредил специалист по лечению пищевых расстройств Иван... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T02:10

2022-08-11T02:10

2022-08-11T09:35

общество

здоровье - общество

похудение

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. У некоторых людей может возникать "подкорковый аппетит", приводящий к набору лишних килограммов, предупредил специалист по лечению пищевых расстройств Иван Алименко. В интервью радио Sputnik он назвал простой способ справиться с этой проблемой.Для некоторых людей с избыточным весом характерно снижение чувствительности к жажде, отметил Алименко."Подкорковый аппетит", возникающий вместо жажды, относится к расстройствам пищевого поведения, добавил Алименко. Он объяснил, как уменьшить риск набора лишних килограммов при таком нарушении."Важно поддерживать питьевой режим, чтобы снизить этот так называемый подкорковый аппетит, то есть тот, который возникает вместо жажды. Соответственно, лучше пить где-то 30 миллиграммов жидкости на килограмм веса тела в день", – посоветовал специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко в интервью радио Sputnik.По его словам, регулярно употребляя необходимое организму количество жидкости, человек может избежать излишней тяги к пище.

https://rsport.ria.ru/20220808/pokhudenie-1808122601.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, похудение