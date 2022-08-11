https://ria.ru/20220811/veruyuschie-1808963987.html

Верующие в Греции написали письмо против приезда главы раскольнической ПЦУ

Верующие в Греции написали письмо против приезда главы раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 11.08.2022

Верующие в Греции написали письмо против приезда главы раскольнической ПЦУ

В Греции 407 православных христиан написали письмо против приезда в Кавалу и на остров Тасос главы раскольнической "Православной церкви Украины" "лжеепископа"... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T18:13

2022-08-11T18:13

2022-08-11T18:13

религия

петр порошенко

греция

украина

киев

константинопольский патриархат

элладская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

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АФИНЫ, 11 авг – РИА Новости. В Греции 407 православных христиан написали письмо против приезда в Кавалу и на остров Тасос главы раскольнической "Православной церкви Украины" "лжеепископа" Епифания (Думенко), сообщил портал proininews.gr.Письмо адресовано митрополиту Филиппийскому, Неапольскому и Тасосскому Стефану, копии письма направлены патриарху Константинопольскому Варфоломею и архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму и членам постоянного синода Элладской православной церкви.Авторы письма приветствуют решение синода установить по предложению митрополита Стефана в сентябре празднование собора святых острова Тасос и то, что на первом праздновании будут находиться патриарх Варфоломей и архиепископ Иероним."Наша радость, однако, сменилась печалью несколько дней назад, когда появились сообщения о том, что на этом торжестве будет присутствовать раскольничий лжеепископ Киевский Епифаний, который является мирянином в облачении священника. Он вместе с униатами, самопроизвольно рукоположенными в сан, извергнутыми из сана и раскольниками составляют так называемую "автокефальную церковь Украины", церковь, которую не признали 10 из 14 православных церквей, и они не имеют общения с раскольничьим митрополитом Епифанием и так называемыми клириками, извергнутыми и нерукоположенными", - говорится в письме.Верующие заявили, что их митрополит не только не опроверг эти сообщения, но, публикацией программы визита высокопоставленных лиц и "так называемого епископа Киевского Епифания", подтвердил их."Как ваши духовные дети, мы смело спрашиваем вас с большой любовью: будете ли вы служить службу вместе с ним и с так называемым духовенством, которые являются мирянами в рясах? Не оскорбляете ли вы таким образом первосвященство, дарованное вам триединым и единым истинным Богом? Что предусматривают святые каноны для таких церковных действий? Мы спросили у богословов, и они нам сказали, что такое церковное поведение митрополита влечет тяжелые последствия для его первосвященства", - пишут верующие.По их словам, такие стремления и амбиции третьих лиц, например, политиков, дипломатов и церковных деятелей, оскорбляют преосвященство и возмущают верующих."Мы не думаем, что какой-либо православный христианин (священник и мирянин) должен посещать религиозные обряды, нарушающие Святые каноны, установленные святыми богоносными отцами для определения границы между Истиной и Ложью", - говорится в письме.Верующие заявили, что сбор подписей будет продолжаться до отмены приглашения Епифанию.Праздничные мероприятия пройдут с 3 по 6 сентября.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20191118/1561066120.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/tserkov-1790851669.html

https://ria.ru/20220527/sobor-1791332599.html

https://ria.ru/20220207/raskol-1771543768.html

https://ria.ru/20210916/ptsu-1750338145.html

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Никита Бизин

петр порошенко, греция, украина, киев, константинопольский патриархат, элладская православная церковь, православная церковь украины (пцу), религия