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Верующие в Греции написали письмо против приезда главы раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 11.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220811/veruyuschie-1808963987.html
Верующие в Греции написали письмо против приезда главы раскольнической ПЦУ
Верующие в Греции написали письмо против приезда главы раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 11.08.2022
Верующие в Греции написали письмо против приезда главы раскольнической ПЦУ
В Греции 407 православных христиан написали письмо против приезда в Кавалу и на остров Тасос главы раскольнической "Православной церкви Украины" "лжеепископа"... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:13
2022-08-11T18:13
религия
петр порошенко
греция
украина
киев
константинопольский патриархат
элладская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
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АФИНЫ, 11 авг – РИА Новости. В Греции 407 православных христиан написали письмо против приезда в Кавалу и на остров Тасос главы раскольнической "Православной церкви Украины" "лжеепископа" Епифания (Думенко), сообщил портал proininews.gr.Письмо адресовано митрополиту Филиппийскому, Неапольскому и Тасосскому Стефану, копии письма направлены патриарху Константинопольскому Варфоломею и архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму и членам постоянного синода Элладской православной церкви.Авторы письма приветствуют решение синода установить по предложению митрополита Стефана в сентябре празднование собора святых острова Тасос и то, что на первом праздновании будут находиться патриарх Варфоломей и архиепископ Иероним."Наша радость, однако, сменилась печалью несколько дней назад, когда появились сообщения о том, что на этом торжестве будет присутствовать раскольничий лжеепископ Киевский Епифаний, который является мирянином в облачении священника. Он вместе с униатами, самопроизвольно рукоположенными в сан, извергнутыми из сана и раскольниками составляют так называемую "автокефальную церковь Украины", церковь, которую не признали 10 из 14 православных церквей, и они не имеют общения с раскольничьим митрополитом Епифанием и так называемыми клириками, извергнутыми и нерукоположенными", - говорится в письме.Верующие заявили, что их митрополит не только не опроверг эти сообщения, но, публикацией программы визита высокопоставленных лиц и "так называемого епископа Киевского Епифания", подтвердил их."Как ваши духовные дети, мы смело спрашиваем вас с большой любовью: будете ли вы служить службу вместе с ним и с так называемым духовенством, которые являются мирянами в рясах? Не оскорбляете ли вы таким образом первосвященство, дарованное вам триединым и единым истинным Богом? Что предусматривают святые каноны для таких церковных действий? Мы спросили у богословов, и они нам сказали, что такое церковное поведение митрополита влечет тяжелые последствия для его первосвященства", - пишут верующие.По их словам, такие стремления и амбиции третьих лиц, например, политиков, дипломатов и церковных деятелей, оскорбляют преосвященство и возмущают верующих."Мы не думаем, что какой-либо православный христианин (священник и мирянин) должен посещать религиозные обряды, нарушающие Святые каноны, установленные святыми богоносными отцами для определения границы между Истиной и Ложью", - говорится в письме.Верующие заявили, что сбор подписей будет продолжаться до отмены приглашения Епифанию.Праздничные мероприятия пройдут с 3 по 6 сентября.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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петр порошенко, греция, украина, киев, константинопольский патриархат, элладская православная церковь, православная церковь украины (пцу), религия
Религия, Петр Порошенко, Греция, Украина, Киев, Константинопольский патриархат, Элладская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия
18:13 11.08.2022
 

Верующие в Греции написали письмо против приезда главы раскольнической ПЦУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитрополит Киевский и всея Украины Епифаний после заседания Синода Украинской православной церкви
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний после заседания Синода Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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АФИНЫ, 11 авг – РИА Новости. В Греции 407 православных христиан написали письмо против приезда в Кавалу и на остров Тасос главы раскольнической "Православной церкви Украины" "лжеепископа" Епифания (Думенко), сообщил портал proininews.gr.
Письмо адресовано митрополиту Филиппийскому, Неапольскому и Тасосскому Стефану, копии письма направлены патриарху Константинопольскому Варфоломею и архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму и членам постоянного синода Элладской православной церкви.
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Авторы письма приветствуют решение синода установить по предложению митрополита Стефана в сентябре празднование собора святых острова Тасос и то, что на первом праздновании будут находиться патриарх Варфоломей и архиепископ Иероним.
"Наша радость, однако, сменилась печалью несколько дней назад, когда появились сообщения о том, что на этом торжестве будет присутствовать раскольничий лжеепископ Киевский Епифаний, который является мирянином в облачении священника. Он вместе с униатами, самопроизвольно рукоположенными в сан, извергнутыми из сана и раскольниками составляют так называемую "автокефальную церковь Украины", церковь, которую не признали 10 из 14 православных церквей, и они не имеют общения с раскольничьим митрополитом Епифанием и так называемыми клириками, извергнутыми и нерукоположенными", - говорится в письме.
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Верующие заявили, что их митрополит не только не опроверг эти сообщения, но, публикацией программы визита высокопоставленных лиц и "так называемого епископа Киевского Епифания", подтвердил их.
"Как ваши духовные дети, мы смело спрашиваем вас с большой любовью: будете ли вы служить службу вместе с ним и с так называемым духовенством, которые являются мирянами в рясах? Не оскорбляете ли вы таким образом первосвященство, дарованное вам триединым и единым истинным Богом? Что предусматривают святые каноны для таких церковных действий? Мы спросили у богословов, и они нам сказали, что такое церковное поведение митрополита влечет тяжелые последствия для его первосвященства", - пишут верующие.
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По их словам, такие стремления и амбиции третьих лиц, например, политиков, дипломатов и церковных деятелей, оскорбляют преосвященство и возмущают верующих.
"Мы не думаем, что какой-либо православный христианин (священник и мирянин) должен посещать религиозные обряды, нарушающие Святые каноны, установленные святыми богоносными отцами для определения границы между Истиной и Ложью", - говорится в письме.
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Праздничные мероприятия пройдут с 3 по 6 сентября.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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