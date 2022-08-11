https://ria.ru/20220811/vertolety-1808924536.html
Пассажиры и пилоты пропавших на Таймыре вертолетов не пострадали
Пассажиры и пилоты пропавших на Таймыре вертолетов не пострадали - РИА Новости, 11.08.2022
Пассажиры и пилоты пропавших на Таймыре вертолетов не пострадали
Пассажиры и пилоты двух пропавших в Таймырском районе Красноярского края частных вертолетов Robinson R44 не пострадали, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:20
2022-08-11T16:20
2022-08-11T16:34
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пассажиры и пилоты двух пропавших в Таймырском районе Красноярского края частных вертолетов Robinson R44 не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что командиры обоих воздушных судов вышли на связь."Пострадавших нет, все живы", - сказал собеседник агентства.Пилоты двух вертолетов Robinson R44, летевших в Путоранский заповедник в Красноярском крае и не вышедших в назначенное время на связь, сообщили что с судами нет проблем, сообщил источник в экстренных службах региона."Пилоты обоих вертолетов вышли на связь, по их данным проблем с судами нет. На вопрос почему не выходили на связь, ответили, что разбираемся", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211210/vertolet-1763071342.html
https://ria.ru/20220811/vertolety-1808921620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, происшествия, новости - туризм, красноярский край
Туризм, Общество, Происшествия, Новости - Туризм, Красноярский край
16:20 11.08.2022 (обновлено: 16:34 11.08.2022)
Пассажиры и пилоты пропавших на Таймыре вертолетов не пострадали
Экстренные службы: пассажиры и пилоты пропавших на Таймыре вертолетов не пострадали