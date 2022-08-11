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Пассажиры и пилоты пропавших на Таймыре вертолетов не пострадали - РИА Новости, 11.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220811/vertolety-1808924536.html
Пассажиры и пилоты пропавших на Таймыре вертолетов не пострадали
Пассажиры и пилоты пропавших на Таймыре вертолетов не пострадали - РИА Новости, 11.08.2022
Пассажиры и пилоты пропавших на Таймыре вертолетов не пострадали
Пассажиры и пилоты двух пропавших в Таймырском районе Красноярского края частных вертолетов Robinson R44 не пострадали, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:20
2022-08-11T16:34
туризм
общество
происшествия
новости - туризм
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пассажиры и пилоты двух пропавших в Таймырском районе Красноярского края частных вертолетов Robinson R44 не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что командиры обоих воздушных судов вышли на связь."Пострадавших нет, все живы", - сказал собеседник агентства.Пилоты двух вертолетов Robinson R44, летевших в Путоранский заповедник в Красноярском крае и не вышедших в назначенное время на связь, сообщили что с судами нет проблем, сообщил источник в экстренных службах региона."Пилоты обоих вертолетов вышли на связь, по их данным проблем с судами нет. На вопрос почему не выходили на связь, ответили, что разбираемся", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211210/vertolet-1763071342.html
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общество, происшествия, новости - туризм, красноярский край
Туризм, Общество, Происшествия, Новости - Туризм, Красноярский край
16:20 11.08.2022 (обновлено: 16:34 11.08.2022)
 
Пассажиры и пилоты пропавших на Таймыре вертолетов не пострадали

Экстренные службы: пассажиры и пилоты пропавших на Таймыре вертолетов не пострадали

© Фото : @svoimxodom/InstagramПлато Путорана
Плато Путорана - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : @svoimxodom/Instagram
Плато Путорана . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пассажиры и пилоты двух пропавших в Таймырском районе Красноярского края частных вертолетов Robinson R44 не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что командиры обоих воздушных судов вышли на связь.
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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На Алтае частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал
"Пострадавших нет, все живы", - сказал собеседник агентства.
Пилоты двух вертолетов Robinson R44, летевших в Путоранский заповедник в Красноярском крае и не вышедших в назначенное время на связь, сообщили что с судами нет проблем, сообщил источник в экстренных службах региона.
"Пилоты обоих вертолетов вышли на связь, по их данным проблем с судами нет. На вопрос почему не выходили на связь, ответили, что разбираемся", - сказал собеседник агентства.
Вертолет Robinson R-44 - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 16:13Туризм
Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты вышли на связь
 
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