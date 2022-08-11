https://ria.ru/20220811/vertolety-1808921620.html
Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты вышли на связь
Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты вышли на связь - РИА Новости, 11.08.2022
Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты вышли на связь
Пропавшие с радаров в Красноярском крае частные вертолеты Robinson R44 вышли на связь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:13
2022-08-11T16:13
2022-08-11T16:16
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красноярский край
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пропавшие с радаров в Красноярском крае частные вертолеты Robinson R44 вышли на связь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пилоты обоих воздушных судов вышли на связь", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220811/vertolet-1808901331.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новости - туризм, красноярский край
Туризм, Происшествия, Новости - Туризм, Красноярский край
16:13 11.08.2022 (обновлено: 16:16 11.08.2022)
Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты вышли на связь
Экстренные службы: пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты вышли на связь