https://ria.ru/20220811/vertolety-1808921620.html

Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты вышли на связь

Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты вышли на связь - РИА Новости, 11.08.2022

Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты вышли на связь

Пропавшие с радаров в Красноярском крае частные вертолеты Robinson R44 вышли на связь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:13

2022-08-11T16:13

2022-08-11T16:16

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пропавшие с радаров в Красноярском крае частные вертолеты Robinson R44 вышли на связь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пилоты обоих воздушных судов вышли на связь", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220811/vertolet-1808901331.html

красноярский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новости - туризм, красноярский край