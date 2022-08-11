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Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты вышли на связь - РИА Новости, 11.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220811/vertolety-1808921620.html
Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты вышли на связь
Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты вышли на связь - РИА Новости, 11.08.2022
Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты вышли на связь
Пропавшие с радаров в Красноярском крае частные вертолеты Robinson R44 вышли на связь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:13
2022-08-11T16:16
туризм
происшествия
новости - туризм
красноярский край
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пропавшие с радаров в Красноярском крае частные вертолеты Robinson R44 вышли на связь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пилоты обоих воздушных судов вышли на связь", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, новости - туризм, красноярский край
Туризм, Происшествия, Новости - Туризм, Красноярский край
16:13 11.08.2022 (обновлено: 16:16 11.08.2022)
 
Пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты вышли на связь

Экстренные службы: пропавшие с радаров в Красноярском крае вертолеты вышли на связь

CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Robinson R-44Вертолет Robinson R-44
Вертолет Robinson R-44 - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Robinson R-44
Вертолет Robinson R-44. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пропавшие с радаров в Красноярском крае частные вертолеты Robinson R44 вышли на связь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Пилоты обоих воздушных судов вышли на связь", - сказал собеседник агентства.
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
15:31Туризм
Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае
 
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