https://ria.ru/20220811/vertolety-1808918664.html

На борту пропавших в Красноярском крае вертолетов находились шесть человек

На борту пропавших в Красноярском крае вертолетов находились шесть человек - РИА Новости, 11.08.2022

На борту пропавших в Красноярском крае вертолетов находились шесть человек

На борту пропавших с радаров в Таймырском районе Красноярского края двух частных вертолетов Robinson R44, по предварительной информации, находились шесть... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:02

2022-08-11T16:02

2022-08-11T16:07

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красноярский край

новости - туризм

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. На борту пропавших с радаров в Таймырском районе Красноярского края двух частных вертолетов Robinson R44, по предварительной информации, находились шесть человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На двух вертолетах по маршруту Норильск-Путоранский заповедник, предварительно, летели шесть человек - четверо пассажиров и двое пилотов", - сказал собеседник агентства.Тот же собеседник ранее заявил РИА Новости, что на вертолетах летели две группы рыбаков.

https://ria.ru/20220804/vertolet-1807124947.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярский край, новости - туризм