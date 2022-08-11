https://ria.ru/20220811/vertolety-1808918664.html
На борту пропавших в Красноярском крае вертолетов находились шесть человек
На борту пропавших в Красноярском крае вертолетов находились шесть человек - РИА Новости, 11.08.2022
На борту пропавших в Красноярском крае вертолетов находились шесть человек
На борту пропавших с радаров в Таймырском районе Красноярского края двух частных вертолетов Robinson R44, по предварительной информации, находились шесть... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:02
2022-08-11T16:02
2022-08-11T16:07
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красноярский край
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. На борту пропавших с радаров в Таймырском районе Красноярского края двух частных вертолетов Robinson R44, по предварительной информации, находились шесть человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На двух вертолетах по маршруту Норильск-Путоранский заповедник, предварительно, летели шесть человек - четверо пассажиров и двое пилотов", - сказал собеседник агентства.Тот же собеседник ранее заявил РИА Новости, что на вертолетах летели две группы рыбаков.
https://ria.ru/20220804/vertolet-1807124947.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярский край, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Красноярский край, Новости - Туризм
16:02 11.08.2022 (обновлено: 16:07 11.08.2022)
На борту пропавших в Красноярском крае вертолетов находились шесть человек
На борту пропавших с радаров в Красноярском крае вертолетов находились шесть человек
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. На борту пропавших с радаров в Таймырском районе Красноярского края двух частных вертолетов Robinson R44, по предварительной информации, находились шесть человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На двух вертолетах по маршруту Норильск-Путоранский заповедник, предварительно, летели шесть человек - четверо пассажиров и двое пилотов", - сказал собеседник агентства.
Тот же собеседник ранее заявил РИА Новости, что на вертолетах летели две группы рыбаков.