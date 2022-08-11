https://ria.ru/20220811/vertolet-1808901331.html

Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае

Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае - РИА Новости, 11.08.2022

Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае

Второй частный вертолет Robinson R44 не вышел в установленное время на связь в районе плато Путорана в Красноярском крае, к поискам воздушных судов привлечен... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:31

2022-08-11T15:31

2022-08-11T16:11

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ми-8

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Второй частный вертолет Robinson R44 не вышел в установленное время на связь в районе плато Путорана в Красноярском крае, к поискам воздушных судов привлечен вертолет Ми-8, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Не вышли на связь в установленное время два частных вертолета Robinson R44", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, на них летели две группы рыбаков. Всего на бортах находились шесть человек — четыре пассажира и два пилота.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, пропал в Таймырской районе Красноярского края.

https://ria.ru/20220804/vertolet-1807124947.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, происшествия, новости - туризм, ми-8