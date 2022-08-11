https://ria.ru/20220811/vertolet-1808901331.html
Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае
Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае - РИА Новости, 11.08.2022
Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае
Второй частный вертолет Robinson R44 не вышел в установленное время на связь в районе плато Путорана в Красноярском крае, к поискам воздушных судов привлечен... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:31
2022-08-11T15:31
2022-08-11T16:11
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ми-8
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Второй частный вертолет Robinson R44 не вышел в установленное время на связь в районе плато Путорана в Красноярском крае, к поискам воздушных судов привлечен вертолет Ми-8, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Не вышли на связь в установленное время два частных вертолета Robinson R44", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, на них летели две группы рыбаков. Всего на бортах находились шесть человек — четыре пассажира и два пилота.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, пропал в Таймырской районе Красноярского края.
https://ria.ru/20220804/vertolet-1807124947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, происшествия, новости - туризм, ми-8
Туризм, Красноярский край, Происшествия, Новости - Туризм, Ми-8
15:31 11.08.2022 (обновлено: 16:11 11.08.2022)
Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае
Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае, оба вертолета ищут