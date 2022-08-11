Рейтинг@Mail.ru
Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220811/vertolet-1808901331.html
Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае
Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае - РИА Новости, 11.08.2022
Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае
Второй частный вертолет Robinson R44 не вышел в установленное время на связь в районе плато Путорана в Красноярском крае, к поискам воздушных судов привлечен... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:31
2022-08-11T16:11
туризм
красноярский край
происшествия
новости - туризм
ми-8
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147985/13/1479851361_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_3ff2fe990bafca7e48867e31c53e8c2c.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Второй частный вертолет Robinson R44 не вышел в установленное время на связь в районе плато Путорана в Красноярском крае, к поискам воздушных судов привлечен вертолет Ми-8, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Не вышли на связь в установленное время два частных вертолета Robinson R44", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, на них летели две группы рыбаков. Всего на бортах находились шесть человек — четыре пассажира и два пилота.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, пропал в Таймырской районе Красноярского края.
https://ria.ru/20220804/vertolet-1807124947.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147985/13/1479851361_104:0:1527:1067_1920x0_80_0_0_3631989073bce7b65204953bb21d0b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, происшествия, новости - туризм, ми-8
Туризм, Красноярский край, Происшествия, Новости - Туризм, Ми-8
15:31 11.08.2022 (обновлено: 16:11 11.08.2022)
 
Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае

Второй частный вертолет Robinson не вышел на связь в Красноярском крае, оба вертолета ищут

CC BY 2.0 / D. Miller / Вертолет Robinson
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
CC BY 2.0 / D. Miller /
Вертолет Robinson. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Второй частный вертолет Robinson R44 не вышел в установленное время на связь в районе плато Путорана в Красноярском крае, к поискам воздушных судов привлечен вертолет Ми-8, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Не вышли на связь в установленное время два частных вертолета Robinson R44", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, на них летели две группы рыбаков. Всего на бортах находились шесть человек — четыре пассажира и два пилота.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, пропал в Таймырской районе Красноярского края.
Кадры с места жесткой посадки вертолет Ми-2 на Камчатке
4 августа, 06:35
На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ми-2
 
ТуризмКрасноярский крайПроисшествияНовости - ТуризмМи-8
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала