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Вертолет, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь - РИА Новости, 11.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220811/vertolet-1808895678.html
Вертолет, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь
Вертолет, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь - РИА Новости, 11.08.2022
Вертолет, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь
Вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, пропал в Таймырской районе Красноярского края, число людей на борту уточняется, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:12
2022-08-11T15:24
происшествия
красноярский край
норильск
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новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, пропал в Таймырской районе Красноярского края, число людей на борту уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Летевший из Норильска в Путоранский заповедник вертолет Robinson R44 не вышел на связь", - сказал собеседник агентства.Сколько людей на борту, уточняется.Плато Путорана - труднодоступный горный массив на севере Красноярского края.
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происшествия, красноярский край, норильск, туризм, новости - туризм
Происшествия, Красноярский край, Норильск, Туризм, Новости - Туризм, Туризм
15:12 11.08.2022 (обновлено: 15:24 11.08.2022)
 
Вертолет, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь

В Красноярском крае летевший в Путоранский заповедник вертолет Robinson не вышел на связь

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкВертолет Robinson
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
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Вертолет Robinson. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, пропал в Таймырской районе Красноярского края, число людей на борту уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Летевший из Норильска в Путоранский заповедник вертолет Robinson R44 не вышел на связь", - сказал собеседник агентства.
Сколько людей на борту, уточняется.
Плато Путорана - труднодоступный горный массив на севере Красноярского края.
Игорь Малиновский - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 08:03Биатлон
Пропавший вертолет с экс-биатлонистом сборной нашли сгоревшим
 
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