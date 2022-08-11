https://ria.ru/20220811/vertolet-1808895678.html

Вертолет, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь

Вертолет, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь - РИА Новости, 11.08.2022

Вертолет, летевший в Путоранский заповедник, не вышел на связь

Вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, пропал в Таймырской районе Красноярского края, число людей на борту уточняется, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:12

2022-08-11T15:12

2022-08-11T15:24

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вертолет Robinson R44, летевший в Путоранский заповедник, пропал в Таймырской районе Красноярского края, число людей на борту уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Летевший из Норильска в Путоранский заповедник вертолет Robinson R44 не вышел на связь", - сказал собеседник агентства.Сколько людей на борту, уточняется.Плато Путорана - труднодоступный горный массив на севере Красноярского края.

https://rsport.ria.ru/20220717/vertolet-1802999946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край, норильск, туризм, новости - туризм