https://ria.ru/20220811/vertolet-1808846390.html

ВКС России сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Никополя

ВКС России сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Никополя - РИА Новости, 11.08.2022

ВКС России сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Никополя

Истребительная авиация ВКС РФ сбила в небе над Никополем украинский вертолет Ми-24, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:50

2022-08-11T12:50

2022-08-11T12:55

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска воздушно-космической обороны

россия

ми-24

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a7c297cf4b036423584695784172f51.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС РФ сбила в небе над Никополем украинский вертолет Ми-24, сообщило в четверг Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, россия, ми-24, вооруженные силы украины