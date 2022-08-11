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ВКС России сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Никополя
ВКС России сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Никополя - РИА Новости, 11.08.2022
ВКС России сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Никополя
Истребительная авиация ВКС РФ сбила в небе над Никополем украинский вертолет Ми-24, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:50
2022-08-11T12:50
2022-08-11T12:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска воздушно-космической обороны
россия
ми-24
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС РФ сбила в небе над Никополем украинский вертолет Ми-24, сообщило в четверг Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, россия, ми-24, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Войска воздушно-космической обороны, Россия, Ми-24, Вооруженные силы Украины
12:50 11.08.2022 (обновлено: 12:55 11.08.2022)
ВКС России сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Никополя
Минобороны: ВКС России сбили вертолет ВСУ Ми-24 у Никополя в Днепропетровской области