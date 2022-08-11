В Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров
В Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров, введенный из-за энергетического кризиса
Грузовик, перевозящий дрова. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 авг - РИА Новости. В Венгрии вступает в силу ранее объявленный правительством запрет на вывоз дров из страны, сообщил министр сельского хозяйства республики Иштван Надь.
"Запрещается вывозить дрова из страны. В связи с энергетическим кризисом, вызванным войной и брюссельскими санкциями, правительство вводит запрет на экспорт энергоносителей, в том числе дров. Правительство контролирует экспорт дров за границу, имеющий стратегическое значение с точки зрения энергобезопасности, в случае необходимости может его ограничить или воспользоваться преимущественным правом покупки", - написал Надь в соцсетях.
Ранее "зеленые" организации и оппозиционные партии критиковали инициативу правительства по увеличению лесозаготовок, опасаясь, что она негативно скажется на экологии. Надь заявил, что подобная "клеветническая кампания" свидетельствует "о полной некомпетентности или, что еще хуже, о сознательном негативном настрое" и заверил, что "добыча дров не уменьшает площадь лесов и не ухудшает их естественное состояние".
Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.
Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране разрабатывается программа "печей и котлов", чтобы заместить газовое отопление везде, где это возможно, в частности, в школах. По словам Орбана, лесохозяйствам также поручено изучить, как заготавливать больше дров.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
5 августа, 22:53Венгрия и Польша не поддержали план снижения спроса на газ в ЕС