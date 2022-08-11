Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/vengriya-1808833832.html
В Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров
В Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров - РИА Новости, 11.08.2022
В Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров
В Венгрии вступает в силу ранее объявленный правительством запрет на вывоз дров из страны, сообщил министр сельского хозяйства республики Иштван Надь. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:16
2022-08-11T12:16
виктор орбан
владимир путин
украина
россия
венгрия
аэс "пакш"
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150588/91/1505889113_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_e4a035794cc1cd54ac44e0b9f463161e.jpg
БУДАПЕШТ, 11 авг - РИА Новости. В Венгрии вступает в силу ранее объявленный правительством запрет на вывоз дров из страны, сообщил министр сельского хозяйства республики Иштван Надь."Запрещается вывозить дрова из страны. В связи с энергетическим кризисом, вызванным войной и брюссельскими санкциями, правительство вводит запрет на экспорт энергоносителей, в том числе дров. Правительство контролирует экспорт дров за границу, имеющий стратегическое значение с точки зрения энергобезопасности, в случае необходимости может его ограничить или воспользоваться преимущественным правом покупки", - написал Надь в соцсетях.Ранее "зеленые" организации и оппозиционные партии критиковали инициативу правительства по увеличению лесозаготовок, опасаясь, что она негативно скажется на экологии. Надь заявил, что подобная "клеветническая кампания" свидетельствует "о полной некомпетентности или, что еще хуже, о сознательном негативном настрое" и заверил, что "добыча дров не уменьшает площадь лесов и не ухудшает их естественное состояние".Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране разрабатывается программа "печей и котлов", чтобы заместить газовое отопление везде, где это возможно, в частности, в школах. По словам Орбана, лесохозяйствам также поручено изучить, как заготавливать больше дров.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220810/neft-1808676909.html
https://ria.ru/20220805/gaz-1807662527.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150588/91/1505889113_238:0:4035:2848_1920x0_80_0_0_f14e76758b618867f5c2262e4f613a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор орбан, владимир путин, украина, россия, венгрия, аэс "пакш", в мире
Виктор Орбан, Владимир Путин, Украина, Россия, Венгрия, АЭС "Пакш", В мире
12:16 11.08.2022
 
В Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров

В Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров, введенный из-за энергетического кризиса

© Fotolia / kvdkzГрузовик, перевозящий дрова
Грузовик, перевозящий дрова - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Fotolia / kvdkz
Грузовик, перевозящий дрова. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 11 авг - РИА Новости. В Венгрии вступает в силу ранее объявленный правительством запрет на вывоз дров из страны, сообщил министр сельского хозяйства республики Иштван Надь.
"Запрещается вывозить дрова из страны. В связи с энергетическим кризисом, вызванным войной и брюссельскими санкциями, правительство вводит запрет на экспорт энергоносителей, в том числе дров. Правительство контролирует экспорт дров за границу, имеющий стратегическое значение с точки зрения энергобезопасности, в случае необходимости может его ограничить или воспользоваться преимущественным правом покупки", - написал Надь в соцсетях.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 17:26
Нефть по трубопроводу "Дружба" начнет поступать в Венгрию ночью
Ранее "зеленые" организации и оппозиционные партии критиковали инициативу правительства по увеличению лесозаготовок, опасаясь, что она негативно скажется на экологии. Надь заявил, что подобная "клеветническая кампания" свидетельствует "о полной некомпетентности или, что еще хуже, о сознательном негативном настрое" и заверил, что "добыча дров не уменьшает площадь лесов и не ухудшает их естественное состояние".
Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.
Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране разрабатывается программа "печей и котлов", чтобы заместить газовое отопление везде, где это возможно, в частности, в школах. По словам Орбана, лесохозяйствам также поручено изучить, как заготавливать больше дров.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 22:53
Венгрия и Польша не поддержали план снижения спроса на газ в ЕС
 
Виктор ОрбанВладимир ПутинУкраинаРоссияВенгрияАЭС "Пакш"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала