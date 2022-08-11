https://ria.ru/20220811/vengriya-1808833832.html

В Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров

В Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров - РИА Новости, 11.08.2022

В Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров

В Венгрии вступает в силу ранее объявленный правительством запрет на вывоз дров из страны, сообщил министр сельского хозяйства республики Иштван Надь. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:16

2022-08-11T12:16

2022-08-11T12:16

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БУДАПЕШТ, 11 авг - РИА Новости. В Венгрии вступает в силу ранее объявленный правительством запрет на вывоз дров из страны, сообщил министр сельского хозяйства республики Иштван Надь."Запрещается вывозить дрова из страны. В связи с энергетическим кризисом, вызванным войной и брюссельскими санкциями, правительство вводит запрет на экспорт энергоносителей, в том числе дров. Правительство контролирует экспорт дров за границу, имеющий стратегическое значение с точки зрения энергобезопасности, в случае необходимости может его ограничить или воспользоваться преимущественным правом покупки", - написал Надь в соцсетях.Ранее "зеленые" организации и оппозиционные партии критиковали инициативу правительства по увеличению лесозаготовок, опасаясь, что она негативно скажется на экологии. Надь заявил, что подобная "клеветническая кампания" свидетельствует "о полной некомпетентности или, что еще хуже, о сознательном негативном настрое" и заверил, что "добыча дров не уменьшает площадь лесов и не ухудшает их естественное состояние".Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране разрабатывается программа "печей и котлов", чтобы заместить газовое отопление везде, где это возможно, в частности, в школах. По словам Орбана, лесохозяйствам также поручено изучить, как заготавливать больше дров.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220810/neft-1808676909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виктор орбан, владимир путин, украина, россия, венгрия, аэс "пакш", в мире