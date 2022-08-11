https://ria.ru/20220811/valyuta-1808933574.html

Физлица совершили рекордный объем нетто-покупок валюты на Мосбирже

Физлица совершили рекордный объем нетто-покупок валюты на Мосбирже - РИА Новости, 11.08.2022

Физлица совершили рекордный объем нетто-покупок валюты на Мосбирже

Физические лица на Московской бирже купили валюты в июле больше, чем продали, на рекордные 237,1 миллиарда рублей против 176,1 миллиарда в июне, следует из... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:52

2022-08-11T16:52

2022-08-11T17:09

экономика

московская биржа

россия

общество

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Физические лица на Московской бирже купили валюты в июле больше, чем продали, на рекордные 237,1 миллиарда рублей против 176,1 миллиарда в июне, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ/"Значимыми нетто-покупателями валюты на Московской бирже во второй половине месяца (июля – ред.) впервые стали физические лица, которые нарастили объемы нетто-покупок с 176,1 миллиарда рублей в июне до 237,1 миллиарда в июле, что стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников", — говорится в обзоре.Валюта приобреталась преимущественно через банки, которые делали переводы на зарубежные счета. Крупнейшими нетто-покупателями валюты на внутреннем рынке стали "не системно значимые кредитные организации" — объем покупок составил 319,6 миллиарда рублей, в том числе, для нужд импортеров. Кроме того, вырос объем покупок со стороны нерезидентов из дружественных стран, отметили в ЦБ.Основными поставщиками валюты стали крупные банки, продававшие выручку клиентов-экспортеров. При этом во втором квартале доля продаж валютной выручки несколько снизилась и составила 59% против 78% в первом.В июле произошло снижение остатков на банковских счетах физических лиц в иностранной валюте на 3 миллиардов долларов. Несмотря на общий рост спроса на валюту, значительной концентрации покупок со стороны отдельных участников не наблюдалось. Таким образом, ослабление рубля происходило на фоне покупок широкого круга участников. По мере восстановления импорта можно ожидать дальнейшего повышения потребности участников рынка в иностранной валюте, оценивает ЦБ.

https://ria.ru/20220809/ukaz-1808339742.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа, россия, общество