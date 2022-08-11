https://ria.ru/20220811/ukraina-1809015466.html
WP: Киев потерял контроль над месторождениями на 12 триллионов долларов
WP: Киев потерял контроль над месторождениями на 12 триллионов долларов - РИА Новости, 11.08.2022
WP: Киев потерял контроль над месторождениями на 12 триллионов долларов
После начала спецоперации на Украине Россия взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в 12,4 триллиона долларов, пишет The Washington... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:30
2022-08-11T20:30
2022-08-11T20:30
специальная военная операция на украине
в мире
экономика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153081/05/1530810539_0:143:3066:1868_1920x0_80_0_0_3727587779569cc800e7cae769ebfe05.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. После начала спецоперации на Украине Россия взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в 12,4 триллиона долларов, пишет The Washington Post.Ссылаясь на данные канадской аналитической компании SecDev, издание утверждает, что под российским контролем сейчас находится 63 украинских месторождения угля, 11% запасов нефти, пятая часть природного газа, 42% — металлов и треть месторождений редкоземельных элементов, включая необходимый для производства аккумуляторов литий. Помимо прочего, Украина лишилась крупных месторождений урана, золота и известняка. Всего же Киев может потерять доступ к двум третям своих запасов энергоресурсов и минералов.Все эти месторождения нужны для производства высокотехнологичной продукции от микроэлектроники до комплектующих для авиации, что, по мнению авторов WP, затруднит Западу поиск альтернатив импорту из России и Китая.Кроме того, в сложившейся ситуации оказались заморожены инвестиционные проекты в энергетике и горнорудном секторе.Директор украинского аналитического центра экономики Станислав Зинченко заявил изданию о риске превращения республики в "одну из стран Балтии" — не способное поддержать собственный промышленный сектор государство.В прошлом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 миллиардов долларов на восстановление страны, при этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220810/politika-1808399908.html
https://ria.ru/20220809/ukraina-1808130827.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153081/05/1530810539_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_9c8496eec393db4ce2a8e836e6c50f16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Экономика, Украина
WP: Киев потерял контроль над месторождениями на 12 триллионов долларов
WP: Россия взяла под контроль месторождения на 12,4 триллиона долларов на Украине