https://ria.ru/20220811/ukraina-1809015466.html

WP: Киев потерял контроль над месторождениями на 12 триллионов долларов

WP: Киев потерял контроль над месторождениями на 12 триллионов долларов - РИА Новости, 11.08.2022

WP: Киев потерял контроль над месторождениями на 12 триллионов долларов

После начала спецоперации на Украине Россия взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в 12,4 триллиона долларов, пишет The Washington... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T20:30

2022-08-11T20:30

2022-08-11T20:30

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. После начала спецоперации на Украине Россия взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в 12,4 триллиона долларов, пишет The Washington Post.Ссылаясь на данные канадской аналитической компании SecDev, издание утверждает, что под российским контролем сейчас находится 63 украинских месторождения угля, 11% запасов нефти, пятая часть природного газа, 42% — металлов и треть месторождений редкоземельных элементов, включая необходимый для производства аккумуляторов литий. Помимо прочего, Украина лишилась крупных месторождений урана, золота и известняка. Всего же Киев может потерять доступ к двум третям своих запасов энергоресурсов и минералов.Все эти месторождения нужны для производства высокотехнологичной продукции от микроэлектроники до комплектующих для авиации, что, по мнению авторов WP, затруднит Западу поиск альтернатив импорту из России и Китая.Кроме того, в сложившейся ситуации оказались заморожены инвестиционные проекты в энергетике и горнорудном секторе.Директор украинского аналитического центра экономики Станислав Зинченко заявил изданию о риске превращения республики в "одну из стран Балтии" — не способное поддержать собственный промышленный сектор государство.В прошлом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 миллиардов долларов на восстановление страны, при этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220810/politika-1808399908.html

https://ria.ru/20220809/ukraina-1808130827.html

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в мире, экономика, украина