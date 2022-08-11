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Участники конференции в Дании выделят Украине средства на военные расходы - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808967211.html
Участники конференции в Дании выделят Украине средства на военные расходы
Участники конференции в Дании выделят Украине средства на военные расходы - РИА Новости, 11.08.2022
Участники конференции в Дании выделят Украине средства на военные расходы
Участники конференции в Дании пообещали в совокупности выделить более 1,5 миллиардов евро на военные нужды Украины, сообщил датский министр обороны Мортен... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:37
2022-08-11T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
владимир путин
россия
дания
украина
нато
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Участники конференции в Дании пообещали в совокупности выделить более 1,5 миллиардов евро на военные нужды Украины, сообщил датский министр обороны Мортен Бедсков.Конференция в поддержку Украины прошла в Дании в четверг. Среди представителей 26 стран-участниц присутствовали главы минобороны Британии, Украины, Дании.По словам главы датского минобороны, на встрече обсуждались возможности обеспечения финансирования производства оружия для Украины, увеличение производства оружия для Украины и подготовки украинских войск и способы разминирования. Министр заявил, что Украина нуждается в ракетах, снаряжении и артиллерии."В совокупности участники сегодня пообещали более 1,5 миллиардов евро для Украины", - заявил Бедсков на пресс-конференции по итогам встречи.По словам Бедскова, Британия создаст фонд для сбора средств для увеличения производства вооружения.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html
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в мире, сергей лавров, владимир путин, россия, дания, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Дания, Украина, НАТО
18:37 11.08.2022
 
Участники конференции в Дании выделят Украине средства на военные расходы

Участники конференции в Дании выделят Киеву более 1,5 миллиарда долларов на военные нужды

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Участники конференции в Дании пообещали в совокупности выделить более 1,5 миллиардов евро на военные нужды Украины, сообщил датский министр обороны Мортен Бедсков.
Конференция в поддержку Украины прошла в Дании в четверг. Среди представителей 26 стран-участниц присутствовали главы минобороны Британии, Украины, Дании.
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По словам главы датского минобороны, на встрече обсуждались возможности обеспечения финансирования производства оружия для Украины, увеличение производства оружия для Украины и подготовки украинских войск и способы разминирования. Министр заявил, что Украина нуждается в ракетах, снаряжении и артиллерии.
"В совокупности участники сегодня пообещали более 1,5 миллиардов евро для Украины", - заявил Бедсков на пресс-конференции по итогам встречи.
По словам Бедскова, Британия создаст фонд для сбора средств для увеличения производства вооружения.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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